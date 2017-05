Denuncia Antorcha complicidad de la PGJE con agresores en Ojo de Agua

**El subprocurador de Justicia de Baja California aseguró que el joven padre de familia, José Corrales Almejo, «se disparó a sí mismo», cuando hay testigos de que lo asesinaron los matones que destruyeron la colonia Polígono 6 del Ejido Ojo de Agua.

5 de mayo, 16:30 pm

**Exigen al gobernador Kiko Vega no tienda un manto protector sobre delincuentes que agredieron a decenas de familias de Tijuana

**No existe invasión en el Ejido, lo que está documentado por el Instituto Nacional del Suelo Sustentable.

Tijuana, Baja California.- El Movimiento Antorchista respondió a las declaraciones del sub procurador de justicia, Jorge Alberto Álvarez Mendoza, sobre la agresión que enfrentaron familias del Polígono 6 del Ejido Ojo de Agua.

Ayer, en rueda de prensa, el subprocurador Jorge Alberto Álvarez refirió sobre los hechos ocurridos el sábado 29 de abril están asociados a una “invasión” en el predio, mientras que el asesinato del joven José Corrales Almejo, de 25 años, padre de familia que perdió la vida al ser herido de bala durante la agresión de un grupo de vándalos, según el funcionario, es resultado de un “auto disparo” de la víctima “quien no supo manejar el arma que llevaba para defensa”.

“En ningún momento nosotros hemos cometido una invasión, la propiedad es del Ejido Ojo de Agua. Se estuvo mencionando por parte del sub procurador que la persona que falleció se había disparado a sí mismo porque no sabía manejar el arma, lo cual es una mentira”, señaló el dirigente estatal antorchista, Alfonso Villagrán.

Los antorchistas explicaron que la Procuraduría de Justicia de Baja California abrió dos carpetas de investigación, una por los daños, pero que hasta entonces no tenía conocimiento de que había un homicidio, pero se negó a tomar el testimonio de los afectados.

“Nosotros tenemos compañeros a los que no se les quiso tomar la declaración de cómo en el momento en que José Corrales intentó defenderse su agresor le disparó. Y en este caso no pedimos favores, sino que se atienda de manera imparcial, en sus justos términos, que se investigue bien sobre quiénes acreditan la propiedad del Ejido de Agua” dijo sobre la existencia de supuestos dueños que reclaman derechos sobre el predio.

Por su parte, en representación de la Dirección Nacional, Pergentino Cortés Girón, informó que la organización a nivel nacional está la pendiente para darle el respaldo a los antorchistas de Baja California.

“Nos parecen desafortunadas las declaraciones del subprocurador. El señor procurador debiera ser más objetivo. Nunca dijo vamos a investigar quién pagó a estas gentes, pero una autoridad realmente con la idea clara de investigar debe investigar quién rentó esa máquina. Lo peligroso es que se está tendiendo un manto protector a los delincuentes", aseveró el líder social.

“Nosotros le pedimos al Procurador y el subprocurador que investiguen. La Procuraduría no quiere entrar al fondo y si no lo hace, vamos a denunciar a nivel nacional de que en Baja California se prostituye la justicia”, dijo Cortés Girón.

Entre sus acciones de protesta, hoy acudirán a las oficinas de la Procuraduría de Justicia del Estado para exigir que se realice una investigación objetiva. Adelantó también que llevarán este problema a la Ciudad de México, el lunes próximo, para buscar una audiencia con el director general de INSUS, Jesús Alcántara, e insistir en que se acelere el proceso de regularización del predio.

