Delegaciones chihuahuenses participan en marcha antorchista en la Ciudad de México

**Obras y servicios, es lo que solicitan, porque ellos, como sus compañeros del Movimiento Antorchista en todo el país, e igual que el resto de los ciudadanos de la república, pagan impuestos y merecen que el gobierno cumpla con sus obligaciones.

Chihuahua, Chih.- La noche del domingo, varios grupos de los seccionales Juárez, la Sierra, Cuauhtémoc-Noroeste, Chihuahua Centro, Delicias y Sur-Jiménez-Parral, partieron con rumbo a la Ciudad de México, en un viaje que les llevará unas 20 horas. Ellos van a participar en la manifestación que se hará este martes frente a la Secretaría de Gobernación federal (SEGOB), en exigencia de que se realicen obras y servicios para los pobres de México.

El pasado martes 9 de abril, 10 mil personas afiliadas al Movimiento Antorchista realizaron un mitin de protesta frente a la SEGOB, para solicitar respuestas a las ingentes necesidades de millones de mexicanos que están agobiados por la marginación. Antorcha se siente indignada porque el presidente de la república, canceló, borró de un plumazo, por su pura voluntad, diversos programas de obras y servicios para las comunidades y colonias marginadas, a cambio de la promesa, repetida hasta el cansancio de la gente que escucha una y cien veces que “ahora sí” le va a llegar un hipotético “apoyo” en efectivo y “de manera directa”, que simple y sencillamente nunca termina por concretarse.

Esa primera manifestación no dio frutos, es decir, nadie atendió, nadie con capacidad de resolver y de decidir, atendió a la representación de la Dirección Nacional antorchista en su petición de diálogo para obtener soluciones.

Por eso, ahora la manifestación será mayor, con más participación de delegaciones.

¿Qué esperan los antorchistas de esta nueva movilización?

El dirigente estatal del Movimiento Antorchista de Chihuahua, Lenin Nelson Rosales Córdova, respondió en entrevista. Nuestra intención –afirmó- no es otra más que se programen, que se presupuesten los proyectos de obras: caminos, electrificación, agua potable, drenaje, clínicas, escuelas, etcétera, porque con los recortes vigentes ahora, la gente en general, los ciudadanos, y no sólo los antorchistas, sino el grueso de la población del país, ya no podrá aspirar a elevar su nivel de vida. Los recortes, agregó, como los tiene concebidos el gobierno federal, se cancelaron, teóricamente, como lo haría un doctor que le trata a un paciente una infección en la pierna: en lugar de curar la infección, la solución que le encuentra es amputar la pierna, y lo mismo con los programas de obras: el presidente asegura que había corrupción en todos ellos, desde las estancias infantiles, los asilos de ancianos, los orfanatos, los centros de apoyo a mujeres víctimas de violencia, hasta las obras de primera necesidad para los pueblos y colonias. Ya no existen, porque fueron amputados, como la pierna infectada del paciente. “Una forma muy curiosa de combatir la corrupción, evadiéndola, rodeándola”.

“Es evidente que el pueblo de México está perdiendo con este cambio”, destacó el dirigente. “Porque ¿qué es lo que ha ganado? Perdió obras y apoyos pequeños y hasta insignificantes, si se les quiere ver así, pero lo que ganó fueron ríos y mares de saliva y promesas que huelen, que apestan a mentira”.

“Eso es lo único que ha ganado”.

Y las calumnias y mentiras que se inventan diciendo que los dirigentes antorchistas –y todos los demás- quieren recursos, que quieren “moches”, no son más que una maniobra política para no atender las verdaderas demandas de la población. “Si el Gobierno quiere dar tarjetas, que las dé, bienvenidas para los mexicanos, pero lo que se está pidiendo, por nuestra parte, son obras de carácter social, queremos que nuestros hijos tengan escuelas, clínicas o centros de salud para curarnos; queremos pavimentaciones, luz y drenaje para nuestras colonias y pueblos, pero esto no se va a resolver con la entrega de tarjetas”.

A eso vamos a México, a luchar por nuestros derechos.

