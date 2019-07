«Déjenme ir»: mujer migrante implora libertad a Guardia Nacional

** «Quiero llegar allá para darle una mejor vida a mi hijo», decía la mujer a los militares.

Ciudad Juárez, Chih.- Una mujer que rompe en llanto con su hijo de la mano implora que la dejen ir, que no la detengan para no sea llevada a una estación migratoria; no es una redada en Estados Unidos, es la realidad en la frontera de Ciudad Juárez.

Elementos de la Guardia Nacional detuvieron a una mujer migrante de Guatemala con su hijo tras ser sorprendidos intentando cruzar una valla fronteriza con Estados Unidos; todo quedó grabado en las lentes de la agencia Reuters.

Entre lágrimas y reclamos desesperados, la mujer identificada como Lety Pérez, decía a los militares:

«Déjenme ir, se lo suplico, por favor, no dejen que me lleven de regreso. Yo quiero llegar allá para darle una mejor vida a mi hijo. El dinero que yo voy gastando a la venida de aquí no es poquito».

La resonancia de las imágenes

En las fotografías se ven dos elementos de la Guardia Nacional armados con la mirada indiferente e inexpresiva; en una captura, Lety toma la mano de un soldado, no para de llorar.

Las emotivas imágenes tuvo resonancia en el exembajador de México en Estados Unidos, Arturo Sarukhán y el expresidente Felipe Calderón quienes compartieron esta historia en sus cuentas de Twitter.

México asegura haber reducido sustancialmente migración hacia EEUU

México ha reducido desde principios de junio en poco más de un tercio el flujo de migrantes que, atravesando su territorio, buscan llegar a Estados Unidos, dijo el lunes el canciller Marcelo Ebrard.

