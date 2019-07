Dejaron a la Profeco en Chihuahua como inoperante, por despidos

**La delegación se encuentra acéfala desde el 10 de diciembre, cuando renunció Yubia Velázquez, y esta procuraduría ya no da audiencias, no recibe quejas, no realiza operativos de nada

La Crónica de Chihuahua

3 de julio, 12:00 pm

La delegación de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) desapareció en los operativos de verificación de precios, módulos de recepción de quejas en aeropuerto o la Central Camionera y las audiencias de seguimiento a quejas funcionan parcialmente, producto de la falta de personal que fue despedido en las últimas semanas a causa de la reingeniería del Gobierno Federal.

La delegación se encuentra acéfala desde el 10 de diciembre, cuando se presentó la renuncia de Yubia Velázquez, sin embargo a seis meses de su salida no hay nombramiento formal.

También se registraron los ceses del abogado general y del jefe de Servicios, Pablo Esparza, siendo éste último el encargado de llevar a cabo operativos de vigilancia y quejas respecto a precios, sin embargo, aunque Esparza Sáenz ya no labora en la dependencia, sigue apareciendo en el organigrama de la página, que tuvo su última actualización el 20 de marzo.

En la delegación se encuentra como encargado de despacho el licenciado José Daniel Colomo Martínez, quien a su vez era jefe de Departamento de Verificación y Vigilancia, y según información del interior de la dependencia éste funge con los dos cargos.

Al buscar su postura en torno a las denuncias hechas a El Heraldo por parte de consumidores respecto a falta de personal para atender cuestiones básicas en la delegación, el licenciado Colomo Martínez no hizo comentario alguno.

Previamente personal del edificio señaló que se encontraba de vacaciones, lo anterior al intentar ser localizado a través de los teléfonos de la oficina.

En Ciudad Juárez, Allyn Ivette Delhumeau Pedroza es encargada del despacho, pero su función original es en el departamento de Verificación, sin embargo se ha planteado que la oficina cierre definitivamente.

En la pasada administración laboraban 30 personas en la delegación de Chihuahua, sin embargo cinco de los operadores principales fueron despedidos y el próximo lunes se espera el recorte de otros cuatro trabajadores de confianza.

La reestructuración nacional en la Profeco incluye el cambio de nombre por “Odeco”, pero también la regionalización de oficinas que implica el cierre en muchas ciudades del país.

Como parte de la reorganización se ha informado sobre la cancelación de las ferias de Educación Cívica, que era donde la Profeco llevaba los programas a colonias, y también la desaparición de las ferias de Regreso a Clases.

Cabe mencionar que la última actividad de la que se tienen registros periodísticos de la dependencia es la participación de siete verificadores en el operativo de Cuaresma, en marzo.

El programa de Verificación y Vigilancia Cuaresma 2019 atendió denuncias presentadas en contra de los proveedores de estos productos, lo anterior en materia de comportamiento comercial (precios, comprobantes de ventas, promociones, ofertas, publicidad), metrología (básculas) y normas oficiales mexicanas (de alimentos preenvasados), esto con la finalidad de inhibir prácticas comerciales nocivas que afecten o puedan afectar la economía de los consumidores, de igual manera se han estado colocando preciadores con el fin de evitar la no información y el no respeto de precios.

Lectores de El Heraldo han denunciado que no hay quien atienda los teléfonos de las oficinas al momento de solicitar asesoría para poner una queja y que han desistido porque saben que no van a ser atendidos rápidamente, por la falta de personal.

¡Sea el primero en escribir un comentario!

---ooOoo---