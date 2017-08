Dejan «a patín» a estudiantes en la Ciudad del Conocimiento

**La Ciudad del Conocimiento fue construida hace siete años, su inauguración fue en marzo de 2011 y se ubica a casi 40 kilómetros del Centro de la ciudad.

23 de agosto, 10:45 am

Karen Cano/ El Diario

Ciudad Juárez, Chih.- Luego de 7 años de brindar el servicio de transporte gratuito a sus estudiantes del campus II ubicado en Ciudad del Conocimiento, el Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez, informó que éste dejará de funcionar por el deterioro de las unidades, lo que mantiene a cientos de alumnos a la expectativa.

“Yo hice examen aquí y me vine, porque nos dijeron que el transporte era gratis. Si nos hubieran avisado desde antes (que lo quitarían), no me hubiera metido aquí”, dijo con molestia Diego, estudiante de nuevo ingreso en la carrera de Ingeniería Industrial.

El alumno explicó que el ir y venir en el transporte público es más tardado y molesto debido al mal servicio que se presta y a la sobredemanda que hay en aquel lugar.

Dijo que por ejemplo, tienen que ‘ganarle el camión’ a los estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (Cecytech) plantel 11; cuyas instalaciones se encuentran justo frente a las de la universidad.

“Si no nos subimos antes que ellos, el camión se llena y tenemos que esperar al que viene”, relató una de las compañeras de Diego.

Diana y Sarahí de las ingenierías de Gestión Empresarial e Industrial, mencionaron también sentirse decepcionadas por el hecho.

Rodolfo De la O, coordinador de aquel plantel, explicó que la situación se da debido a que se han quedado sin las unidades, mismas que en un principio eran seis, pero en estos siete años quedaron inservibles y el hacerlas funcionar tal cual pone en riesgo la seguridad de los alumnos.

“Ya sólo teníamos dos que funcionaban pero en malas condiciones, y todavía los estudiantes las sobreocupaban. Dimos el servicio gratuito cuanto pudimos pero este semestre ya se nos hace riesgoso seguir haciéndolo”, dijo.

Señaló que el gasto operativo de transporte era totalmente absorbido por la casa de estudios, y oscilaba en unos 80 mil pesos mensuales. Y aun cuando la escuela brinda muchas facilidades y tiene fama de una excelencia educativa, algunos alumnos expresaron que de no resolverse la situación podrían abandonar la carrera.

“Si no se resuelve yo sí la pensaría para regresar el siguiente semestre”, dijo Sarahí.

Sin recursos para reactivar servicio: Tec

De la O indicó que adquirir unidades nuevas es algo altamente costoso, y calcularían un gasto de un millón de pesos por cada una.

Además de que sostener los 80 mil pesos mensuales en gasolina ya se estaba convirtiendo en algo muy demandante para la escuela.

“Preferimos que de tener esos recursos utilizarlos en infraestructura y bienes permanentes. Iniciamos hace siete años con 100 estudiantes y ahora tenemos alrededor de mil. La demanda crece y en determinado momento vamos a necesitar un edificio”, dijo.

Por su parte, Diego y sus demás compañeros que ayer esperaban el transporte, reconocieron que el hecho de que no les cobraran ficha por haber ingresado, y que la inscripción fuera baja (2 mil pesos el semestre) eran facilidades magníficas, pero no equilibraban el problema del transporte.

Ayer, estudiantes de la institución tuvieron una reunión con concesionarios de transporte, en donde empezaron a vislumbrar la posibilidad de contratar un servicio privado que tendrían que sufragar y administrar ellos mismos.

Datos proporcionados por el instituto señalan que al menos un 30 por ciento del total de alumnado no cuentan con automóvil, es decir, que con esta medida son afectados alrededor de unos 300.

El complejo alberga cuatro instituciones educativas que son la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez Campus Ciudad Universitaria, el propio Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez plantel II, el Colegio de Bachilleres (Cobach) plantel 16 y el Cecytech plantel 11.

Todos han manifestado problemas con la lejanía en diversas ocasiones, incluso apenas la semana pasada, Eduardo Limón, coordinador de los Cobach en la Zona Norte, hablaba de la posible reubicación del plantel 16 debido a esta causa.

