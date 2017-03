Defiende con majaderías a su papá, que es titular de la JMAS en El Oro

**La hija lanzó varias publicaciones, como: «Pues si quieren tener mejor servicio del agua, páguenla, culeras». A su papá lo acusan de no atender a los usuarios del servicio de agua potable en San Francisco del Oro.

18 de marzo, 16:21 pm

San Francisco del Oro, Chih.- Cristina Rivera, hija del titular de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) en este Municipio, defendió a su papá en las redes sociales, acusado de no atender a los ciudadanos en problemas con este vital líquido.

Para ello, lanzó varias publicaciones, como: «Pues si quieren tener mejor servicio del agua páguenla culeras», lo que desató la furia de los ciudadanos que pusieron su queja ante el presidente municipal, Jesús Pérez.

Así mismo “La Junior” agrede en redes sociales a los Auríferos que en lo últimos días han señalado la falta de servicio del agua en la mayoría de la población.

Con la publicación en el Facebook, Cristina Rivera ha provocado la rabia de los cientos de personas que han denunciado en los medios de comunicación la falta de atención del propio titular para resolver el problema de una falla en una de las bombas de extracción que mantiene a los habitantes de este municipio con más de cinco días sin el servicio. La publicación fue capturada por quienes han señalado una falta de respeto de la hija del presidente de la Junta municipal de Agua de San Francisco del Oro y quienes le piden no interferir en cuestiones que no le competen ya que ella no tienen ninguna relación con la dependencia.

