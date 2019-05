¿De qué está hecho el queso crema y por qué es tan cremoso?

¿Realmente es un queso?

La Crónica de Chihuahua

28 de mayo, 10:24 am

Casi todos en casa tenemos un bloque de queso crema en el refrigerador, pero muchos no lo consideran saludable. Hay muchas cosas que desconocemos de este producto, seguro incluso has escuchado que no es un queso en realidad. Acá te contamos su origen y por qué tiene una textura tan cremosa.

Aunque no tenga tan buena reputación, el queso crema si es un queso. La Administración de Alimento y Medicamentos de Estados Unidos lo define como tal ya que contiene al menos 33 por ciento de grasa láctea con un contenido de humedad de 55 por ciento o menos. Se clasifica como fresco ya que no es un queso añejo. Esto quiere decir que una vez abierto, tiene un tiempo de vida corto por lo que hay que consumirlo lo más pronto posible. Es similar en sabor y textura al queso mascarpone.

Se tiene registro de los primeros tipos de queso crema desde 1651 en Francia y en 1583 en Inglaterra. En América, durante la década de 1820, las granjas en las cercanías de Filadelfia y Nueva York se habían ganado la reputación de producir los mejores, de ahí el nombre de uno de los untables más populares.

¿Cómo se hace el queso crema?

Las bacterias del ácido láctico se agregan a la crema, lo que hace que el pH de la crema aumente, neutralizando la carga de los aminoácidos y alejando la grasa del líquido, lo que hace que se coagule. Antes de que el pH sea demasiado bajo y la crema vuelva a estar líquida, la mezcla se calienta, se agregan estabilizadores o espesantes como la goma guar o el carragenano y listo. Habemus queso crema.

Es uno de los productos más populares en Estados Unidos y Canadá ya que se suele ir bien en desayunos, sobre un bagel, como botanas y postres como el cheesecake.

¡Sea el primero en escribir un comentario!

---ooOoo---