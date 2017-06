Critica JMAS que Municipio de Juárez reparta agua en bomberas; «es riesgoso»

22 de junio, 13:22 pm

Ciudad Juárez, Chih.- El Municipio comenzó a dotar de agua a sectores de la periferia en pipas del Departamento de Bomberos que no son aptas ni están certificadas para trasladar agua potable, alertó Jorge Domínguez Cortés, presidente de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS).

Domínguez Cortés calificó como “golpe publicitario” del Ayuntamiento las acciones que emprendió hoy.

“Eso puede ser muy riesgoso. Para apagar incendios, no creo que lo hagan con agua potable, yo creo que es un riesgo para la población”, dijo.

Señaló que se deben tomar acciones para evitar un problema de salud en la población que consuma ese líquido.

“Si no se toman medidas adicionales, puede generarse un problema porque la gente no va a tener cuidado con el uso de los recipientes, lo que quiere es agua. Y si el agua potable ya de por sí viene en una pipa no apta, sí puede crearse un problema de salud”, añadió.

Indicó que no hubo coordinación entre el Municipio y la descentralizada y el agua comenzó a entregarse en sectores donde ya las pipas de la Junta de Agua habían llevado el servicio.

“En ningun momento se supo que ellos iban a lanzar esa campaña, nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, estamos tratando de cubrir toda la zona lo mejor que se puede. Vamos a tratar de acercarnos, pero lo que pasa es que no hubo aviso, fue un golpe publicitario”, indicó.

El titular de la descentralizada indicó también que una parte del agua tratada que se reparte en las colonias no sirve para bañarse, sólo para riego de árboles y jardines.

“Una circular del señor Efrén Matamoros dice que es agua tratada, apta para bañarse, lo cual no es posible. Desde ahí empiezan los problemas, el agua tratada es exclusiva para riego de áreas verdes”, agregó.

Domínguez Cortés señaló que el desabasto se agudizó esta temporada por las malas condiciones de la red de agua potable y el aumento en la demanda.

