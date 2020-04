Coronavirus e inseguridad en Texcoco

La Crónica de Chihuahua

6 de abril, 10:36 am

Por Brasil Acosta Peña

“Al menos tres casos positivos de #coronavirus (#Covid-19) han sido detectados en empleados de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y la muerte de un comandante en el Centro de Justicia de Texcoco” . “Durante dos horas personal médico del Hospital 197 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicado en Texcoco, bloquearon la carretera federal Texcoco-Lechería”, a la altura del kilómetro 22, en ambos sentidos, para exigir la dotación de insumos necesarios para evitar contagiarse de Covid-19” . “La Feria Internacional del Caballo Texcoco (FICT) para muchos es sinónimo de fiesta y desenfreno. Sin embargo, para miles de personas la FICT ha representado, durante más de cuatro décadas, la principal fuente de ingresos en un municipio, cuyo desarrollo económico permanece estancado.”

Son solo algunas notas relacionadas con el Covid-19, mejor conocido como “coronavirus” que nos permiten ver un reflejo de lo que está sucediendo en Texcoco. En el primer caso, se trata de tres agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México en Texcoco, los cuales, por razones de su propia actividad, seguro entraron en contacto con mucha gente y son vectores de transmisión del Covid-19 y, por su puesto, no serán los únicos, pero poca información se vierte al respecto. La medida ya fue tomada, es decir, cerrar la fiscalía, pero esperemos no se trate de un tapar el pozo después del niño ahogado. El segundo caso, es un claro reflejo de la incapacidad que tienen los hospitales y clínicas de Texcoco para atender con éxito la enfermedad en caso de que se desborde en la región, pues no sólo le tocaría atender a Texcoco sino a los municipios aledaños como Tepetlaoxtoc, Chiautla, Papalotla, Atenco, Chiconcuac, por mencionar algunos. Finalmente, la situación económica está reflejada en la cancelación temporal de la Feria Internacional del Caballo Texcoco 2020, pues muchas familias dependen de este tipo de actividades, directa e indirectamente, por ser Texcoco un municipio con una mayoritaria participación del sector servicios; sin embargo, a la reducción de ingresos económicos por la cancelación de la FICT debe agregarse una calamidad más: que al desactivarse Chapingo, sea por la huelga o ahora por el Coronavirus, dejarán de consumir bienes y servicios en Texcoco un aproximado de 9250 alumnos; asimismo, el cierre de instituciones como el #Colpos, #Inifap, #Cimmyt, entre otras, afectarán, definitivamente, los ingresos de restaurantes, cadenas de servicios, cines, etc., pero, como quiera que sea, los empresarios, en alguna medida, pueden soportar el golpe, pero los trabajadores no, pues es su fuente de ingreso diaria; asimismo, aquellos que viven al día en el llamado comercio informal, es decir, la señora de los tamales, el de la esquina que vende jugos, etc., ellos no tendrán cómo soportar un golpe del tamaño del encierro y por ello Texcoco va a sufrir el golpe.

Por otro lado, hay que recordar que en Texcoco “los datos oficiales señalan que 88 mil 169 personas, de los 240 mil 749 habitantes en Texcoco, viven con algún tipo de carencia en su hogar, de las cuales resalta la del agua potable donde un promedio de 10 mil 830 habitantes no tiene este servicio. ” De ello se deduce que las medidas que se han propuesto hasta ahora, de lavarse las manos entre 20 y 30 veces al día, 10 mil 830 habitantes de Texcoco no podrán hacerlo. Ahora bien, en relación con la medida de la “sana distancia”, resulta que en Texcoco, según el informe anual sobre situación de pobreza y rezago social 2018 (ya Morena en el gobierno de Texcoco), 11.2% de los habitantes de este municipio, es decir, 26 mil 934 personas, sufren de la carencia por calidad y espacios de la vivienda, pero, en particular, por vivir en “un cuarto”. ¿Cómo se puede atender la medida de su sana distancia viviendo entre cuatro y cinco personas en un cuarto que normalmente es de 16 metros cuadrados?

Como señaló el Ing. Aquiles Córdova Morán en su reciente y contundente artículo de análisis: el Coronavirus no puede distraernos de los problemas más generales que afectan a los mexicanos y, en particular, a la inmensa mayoría de los habitantes de Texcoco, que son los relacionados con la inseguridad, la falta de servicios, emigración, la pobreza. No podemos hacer como los avestruces que, ante el peligro, sumergen la cabeza en un hoyo, creyendo que con eso quedan a salvo de los peligros y males que les aquejan, por el contrario, es momento de que el pueblo tome conciencia de su situación y tome, a su vez, en sus riendas, el proceso de cambio profundo.

Entre los datos relevantes que han quedado escondidos en el mar de información relacionada con el Covid-19, información que no debiera pasar desapercibida es la siguiente: resulta que, en el Rankin de incidencia delictiva, con base en los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, SESNSP, Texcoco ocupa el segundo lugar a nivel estatal, de 125 municipios, con mayor número de delitos por cada mil habitantes, ya que se cometieron 701 delitos que corresponden a 3 delitos por cada mil habitantes.

En consecuencia, el gobierno municipal debería estar tomando acciones concretas para atender, tanto la pandemia, como los problemas de seguridad. En el primer caso no veo las acciones especificas que en Texcoco se estén realizando a favor de la comunidad, sobre todo a favor de las comunidades más humildes, salvo las recomendaciones por todos sabidas y, por otro lado, que se van a coordinar con 7 municipios.

Ya vimos que, en los hospitales y clínicas en Texcoco del IMSS, del ISEM, del ISSSTE, etc., NO hay condiciones para atender a la gente, pero como se trata de clínicas estatales y federales, se nota la inacción de exigencia del gobierno municipal para que cuenten con los insumos, como si dijera la autoridad “eso no me toca a mí”. ¿Qué se va a hacer con aquellos que carecen de agua? ¿Cómo se les va a suministrar? ¿No debería estar el gobierno municipal tomando acciones como repartir kits de sanidad que contengan jabón, gel y cloro en las comunidades pobres de Texcoco? ¿No estaría bien que se hiciera una pausa o descuento en el pago predial y del agua en lo que pasa la pandemia? A los negocios ¿no deberían condonarles pagos de impuestos en estos tiempos de la pandemia a cambio de que no dejen de pagarle a sus trabajadores? Hago mía una queja ciudadana ¿deben seguir funcionando los parquímetros en los tiempos de la pandemia? ¿No le parece un error, amable lector, que en estos tiempos especiales se utilice la araña para inmovilizar vehículos si la gente no paga el parquímetro cuando sólo sale para adquirir lo indispensable y le obliguen a ir a pagar su multa con el riesgo de contraer la enfermedad por tanto contacto? ¿No debería estarse haciendo un plan de seguridad alimentaria para los que menos tienen?, pues éstos no tienen la capacidad de adquirir víveres y se les pide que estén 30 días en sus casas.

En segundo lugar, en materia de seguridad, ¿no que en Texcoco se vive bien? ¿Por qué estamos en segundo lugar estatal de incidencia delictiva? ¿Qué hace el gobierno de Sandra Luz Falcón al respecto? En su informe dijo que había mejorado la seguridad, hoy los datos demuestran lo contrario.

Muchas preguntas, pocas respuestas de #Morena. Sigue siendo necesario que se vea como alternativa en Texcoco un gobierno del propio pueblo de Texcoco, de la base y no de las cúpulas disfrazadas de “pueblo”.

