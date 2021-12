Contagios activos en México crecen 51.7%; think tank critica al gobierno

**Hasta ayer había aún más de 7 millones de personas de 18 a más años que no tenían ni una sola dosis de los biológicos contra el virus SARS-CoV-2, según datos de la Secretaría de Salud Federal

30 de diciembre, 14:52 pm

Ciudad de México.- Si bien en México la campaña de vacunación contra el Covid-19 contempla ya la aplicación de dosis de refuerzo a adultos mayores, personal de salud y educación, además de inoculación a adolescentes, hasta ayer había aún más de 7 millones de personas de 18 a más años que no tenían ni una sola dosis de los biológicos contra el virus SARS-CoV-2, según datos de la Secretaría de Salud Federal (SSA).

Según el informe diario que emite la dependencia federal, hasta ayer se habían vacunado a 81 millones 915,851 personas de 18 a más años: 72 millones 751,888 tenían el esquema completo de vacunación y otras 9 millones 163,963 una dosis.

No obstante, de acuerdo con las proyecciones del Consejo Nacional de Población (Conapo) —que son ocupadas por la SSA como el universo de personas a inocular— en el país hay 89 millones 484,507 mayores de edad.

Es decir, que aún hay 7 millones 568,656 personas de 18 a más años que no han sido inoculados con las vacunas contra el Covid-19.

Alza en casos activos

Estas cifras se enmarcan en un alza de contagios activos en el país y la propagación de la variante Ómicron.

En contagios activos, hasta el pasado 15 de diciembre, se contabilizaban 16,951, mientras que hasta ayer, 29 de diciembre, se reportaban 25,718 infectados con la enfermedad activa. Lo anterior equivale a un aumento, entre dichas fechas, de 51.7 por ciento.

Por entidad, es la Ciudad de México la de mayor número de casos activos con 6,651; le siguen Baja California Sur (2,376) y Baja California (1,980).

Por su parte, en cuanto a la variante Ómicron, la plataforma GISAID, registraba hasta ayer al menos 47 casos de contagios confirmados, el doble de los que se registraba hace una semana (23).

Critican a México

“La actitud de AMLO, y de su gobierno, ha sido más bien de no enfrentar del todo la pandemia, de no tomarlo como “tema”. Ha habido una mezcla de medidas a medias y una cierta negación de lo que está pasando. Creo que no ha sido un ejemplo de un gobierno responsable de tomar las riendas de este problema”, comenta al periódico peruano El Comercio Michael Shifter, presidente de Diálogo Interamericano.

La periodista Gisella López recuerda las palabras que dijo López-Gatell el pasado martes cuando señaló que se está “sobreestimando a ómicron”: “Con frecuencia se sobreestima la participación de la variable ómicron. Como hemos dicho desde octubre, es indiscutible que en algún momento en México, así como ha ocurrido en otros países, puede haber una cuarta ola”.