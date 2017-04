¿Cómo amaneció la información nacional este martes?

4 de abril, 09:00 am

Encontramos las notas fuertes de este día: Milenio, Abre con ocurrencias contienda por Edomex; El Universal, AMLO suma senadores que abandonaron PRD; Reforma, Quiere Sedena otro avión VIP; Excélsior, Napolitano: ningún muro tienen sentido; El Sol de México, Grave alteración institucional: OEA; Crónica, PRD y Morena defienden chantaje con casas del Invierno; Razón, Arrebata AMLO más de la mitad de spots a sus candidatos; 24 Horas, Azota a Megalópolis 58% de incendios en el suelo boscoso; Unomasuno, Tamaulipas… ¡Al rojo vivo!; El Economista, Remesas sacan jugo al tipo de cambio y El Financiero, Repunta la confianza empresarios en marzo.

Entre las 5 noticias secundarias más relevantes que encontramos en porrada, aunque no como nota principal tenemos:

1. Golpe terrorista a Rusia. Una explosión entre dos estaciones de la línea azul del metro de San Petersburgo causó al menos 11 muertos y 47 heridos. La policía busca a dos sospechosos del atentado. Nota de Milenio, Universal, Reforma y demás diarios.

2. En información oficial tenemos que se fortalecen lazos con Dinamarca. EL presidente EPN y el primer ministro danés acordaron apuntala el intercambio comercial. Nota de Universal y Excélsior

3. SEP da 550 mdp a SNTE para promover reforma. Nota de El Universal.

4. PGR investiga iniciativa sobre la plusvalía. Nota de Excélsior.

5. Graco es el Javier Duarte: Javier Sicilia. Nota de El Unomasuno.

Vamos a ver cómo aborda cada diario su nota principal:

Milenio. Abre con ocurrencias contienda por Edomex. Durante el primer día de campaña, el candidato de la coalición PRI, PVEM, PES y Nueva Alianza a la gubernatura del Estado de México, Alfredo del Mazo, se comprometió a ser el gobernador de las mujeres, con la creación del programa Salario Rosa para apoyar a las amas de casa. Ante mujeres de Ecatepec y Acolman, aseguró que también creará la Universidad Rosa para apoyarlas a que alcancen sus metas y mejorar su desarrollo, así como para que tengan una vida libre de violencia. “El salario rosa es un reconocimiento a las amas de casa que todos los días dedican una buena parte de su tiempo cuidar a sus hijos, por eso quiero pagarles”, afirmó.

De acuerdo con el INE, las mujeres en la lista nominal del Estado de México suman 5 millones 938 mil 62, es decir, 52.4 por ciento. Adelantó que el salario rosa permitirá a las amas de casa “dignificar su labor; es momento de que las mujeres reciban un salario”. Sobre la Universidad Rosa, Del Mazo anunció que tendrá varios planteles con horarios flexibles, entregará becas y contará con guarderías, “para que así la educación sea el primer paso para cambiar el futuro”.

Reforma. Quiere Sedena oootro avión VIP. La Secretaría de la Defensa Nacional necesita con urgencia un nuevo avión «para traslado de funcionarios de alto nivel» que va a costar a los mexicanos mil 450 millones de pesos.

A poco más de dos años de haber comprado un jet de lujo Challenger 605 de 27.5 millones de dólares y un Gulfstream G-150 de 37.7 millones de dólares, la dependencia argumentó que no le basta su flota actual para este tipo de operaciones de traslado del Alto Mando. En el proyecto de inversión, enviado a mediados de marzo a la Secretaría de Hacienda, la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) no identificó marca o modelo del «activo», pero sí informó que cuesta 696 millones de pesos, unos 36 millones de dólares, rango similar al del G-150.

El Universal. AMLO suma senadores que abandonaron PRD. Andrés Manuel López Obrador, presidente de Morena, invitó a 11 senadores del PRD -incluidos los que renunciaron a ese partido- a sumarse a su proyecto nimbo a 2018. El tabasqueño cenó el lunes 27 de marzo con los legisladores, entre ellos el ex coordinador Miguel Barbosa, y, de acuerdo con asistentes como Mario Delgado, Rabindranath Salazar y Luz María Beristain, los invitó a sumarse a su movimiento. Confirmaron que los senadores, quienes ante la elección de Dolores Padierna como coordinadora se separaron de la bancada para crear el Bloque Parlamentario, aceptaron integrarse al proyecto.

Beristain dijo que ofrecieron ser la voz de López Obrador en el Senado para posicionar temas en tribuna. Aunque el grupo acudió ayer al mitin de Delfina Gómez, candidata de Morena al Edomex, al que también asistió López Obrador, los senadores confirmarán el domingo el apoyo en asamblea en el Zócalo.

Excélsior. Napolitano: ningún muro tiene sentido. Janet Napolitano, exsecretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, expresó su rechazo a las políticas migratorias del presidente Donald Trump. “No creo que un muro tenga sentido”, dijo . En entrevista con Pascal Beltrán del Río, en Excélsior Televisión, habló sobre la relación bilateral, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el intercambio estudiantil entre ambas naciones y el fallido programa de rastreo de armas Rápido y Furioso, entre otros temas.

La también exgobernadora de Arizona rechazó que el muro fronterizo que pretende levantar el mandatario republicano sirva para la seguridad estadunidense. Napolitano, actual presidenta de la Universidad de California, dijo que existen unos 600 mil estudiantes de descendencia mexicana (dreamers) a quienes se les debe proteger.

El Sol de México. Grave alteración institucional: OEA. La Organización de Estados Americanos declaró ayer una «grave alteración institucional» en Venezuela y resolvió implementar medida diplomáticas para devolver el «orden democrático» en el país, incluyendo la convocatoria de un reunión de cancilleres.

La resolución fue aprobada por «consenso» de la veintena de pases presentes de los 34 Estado! activos de la OEA), con las abstensiones de Belice, Bahamas, República Dominicana y El Salvado’’ en una sesión de urgencia ante la agravada crisis institucional en Venezuela. La sesión había sido convocada por 20 países con carácter de urgencia para discutir el caso venezolano, debido a la crisis generada por la decisión del máximo tribunal de ese país de atribuirse facultades legislativas y retirar la inmunidad a los parlamentarios, en fallos luego parcialmente anulados.

Crónica. PRD y Morena defienden chantaje con casas del Invi. Líderes del PRD y Morena defendieron la inclusión de las organizaciones sociales en la nueva Ley de Vivienda. Crónica documentó este lunes el proceder de estas agrupaciones, ahora legales, que hacen participar a ciudadanos en manifestaciones y marchas a cambio de acceder a créditos oficiales para adquirir una casa de interés social.

Para Raúl Flores, presidente del sol azteca capitalino, estas agrupaciones trabajan para satisfacer la necesidad de vivienda y no hay lucro en lo que hacen. Coincide con el morenista, César Cravioto, ya que ambos aseguran que este tipo de agrupaciones no deben estigmatizarse por su forma de ofrecer vivienda. Ivan Texta, también perredista, aduce que estas organizaciones existen de toda la vida. No hay motivo para criticar su ascenso a la legalización.

La Razón. Arrebata AMLO más de la mitad de spots a sus candidatos. El líder de MORENA aparecerá en 253 horas de radio y tv a las que tiene derecho su partido; en cada promocional «comparte» cámara con abanderados estatales. En el arranque de las campañas para las elecciones a gobernador en el Estado de México, Coahuila y Nayarit, el presidente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, se cuelga en la mayoría de los spots electorales de sus candidatos.

De acuerdo con una revisión que hizo La Razón de los promocionales de Morena en cada una de estas entidades, el líder político aparece y habla en la mayor parte del tiempo de los anuncios para radio y televisión.77

24 Horas. Azota a Megalópolis 58% de incendios en el suelo boscoso. Señala la Conafor que la ausencia de lluvias agrava la situación en las serranías y pastizales. Hasta la fecha, sólo Sonora y Baja California no han registrado este tipo de siniestros. Mientras que las regiones del Noroeste y Sureste tienen niveles bajos en fuegos.

Durante los primeros tres meses del año, la Megalópolis del Valle de México ha sido la más afectada por incendios forestales, pues de los dos mil 940 siniestros registrados por la Comisión Nacional Forestal (Conafor), mil 716 (equivalente a 58.3%) se registraron en la Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Hidalgo, Morelos y Tlaxcala. Estas cifras se explican debido a que durante los primeros dos meses del año las precipitaciones en el centro del país fueron pocas. Por ejemplo, en el Estado de México sólo se registró un milímetro de lluvia; en Tlaxcala, 0.8 milímetros yen la Ciudad de México fue cero, según el Servicio Meteorológico Nacional; dichas marcas fueron de los más bajas a escala nacional.

Unomasuno. Tamaulipas.. ¡Al rojo vivo!. Corrió sangre de nuevo en Tamaulipas, al registrarse en las últimas horas dos enfrentamientos entre criminales y personal de la Defensa, Marina y Fuerza Tamaulipas, que dejaron un saldo de seis muertos y dos detenidos.

Los tiroteos ocurrieron en los municipios de Miguel Alemán y San Fernando, donde calles y avenidas se convirtieron en campos de batalla en donde hubo persecuciones, bloqueos, rescate de familias atrapadas en medio del fuego y decenas de evacuados.

El Economista. Remesas sacan jugo al tipo de cambio. Los analistas consideran que el lujo seguirá fortaleciéndose en los próximos meses. Los hogares mexicanos que captan remesas registraron en febrero un ingreso por 2,051 millones de dólares, esto es 1.4% menos respecto del mismo mes del año pasado, informó el Banco de México.

Éste es el primer retroceso en el flujo de envíos, observado en 11 meses. No obstante, al hacer el cambio de estos giros a pesos mexicanos, las familias receptoras percibieron un aumento de 6.3% anual en su ingreso, resultado de la depreciación cambiaria, enfatizó Alberto Ramos, economista para América Latina en Goldman Sachs (GS).

El Financiero. Repunta la confianza empresarial en marzo. En marzo, la percepción de los empresarios dio un salto y mejoró la perspectiva que tienen sobre la economía del país y sus empresas.

Así lo demuestra el Indicador de Confianza Empresarial del INEGI, donde el sector manufacturero registró un incremento de 2.7 por ciento respecto a febrero, el alza mensual más significativa desde 2010. Mario Correa, director de Análisis de Scotiabank, dijo que «el susto» del cambio de gobierno en EU se está superando. 11”Creíamos que iba a ser más complicado", dijo Adrián Muñiz, subdirector de Análisis de Vector Casa de Bolsa.

