¿Chihuahua ya despertó? Conozca la pifia de «Honradez Cívica»

3 de junio, 13:46 pm

Chihuahua, Chih.- ¿Podrá alguien confiar en una «asociación» que se ostenta como partidaria de la honradez y que dice que combate a la corrupción y que invita a los chihuahuenses a unirse a su lucha, pero que en su propaganda pone una foto del Centro Histórico de la capital del estado... de Durango?

«¡Chihuahua ya despertó! Únete a la comunidad que lucha por un Chihuahua libre de corrupción», dice el anuncio que invade los muros de Facebook de muchos chihuahuenses.

Pero algo que llama la atención, aparte de que usan en la propaganda una foto hermosísima del Centro Histórico de la ciudad de Durango, Durango, es que al entrar en su muro, nadie te responde, no hay quién se haga cargo de tu visita, ni nada. Como que se trata de una pequeña campaña lanzada para algún propósito relacionado con medir a la gente... no se sabe.

Pero de que no son chihuahuenses, no lo son, ni de lejos. Porque nadie que haya nacido aquí, o en cualquier rincón de este estado, puede ignorar que la foto que usan no es de Chihuahua. O sea, ¿ni siquiera son chihahuenses, ni conocen la Plaza de Armas de Chihuahua ni su catedral? ¿Y nos están invitando a unirnos a ese misterio? Yo, ni loco voy con nadie así, pero ni a la esquina.

