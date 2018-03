Chihuahua es de las entidades con mayor rezago educativo

**El 35 por ciento de los habitantes de 15 años y más no ha concluido su educación secundaria o equivalente, lo ubica al estado en el lugar número 11 de las entidades con mayor rezago.

3 de marzo, 12:00 pm

Chihuahua, Chih.- En Chihuahua, un 35 por ciento de los integrantes de los hogares de 15 años y más no ha concluido su educación básica obligatoria, es decir, el nivel secundaria o equivalente, situación que lo ubica en el lugar número 11 de las entidades con mayor rezago educativo del país, de acuerdo al Inegi.

El Inegi indica que el promedio nacional de condición de rezago educativo, que se considera a las personas de 15 años y más que no concluyeron su educación básica obligatoria, es decir, nivel de secundaria o equivalente al día de la entrevista, fue de 35.5 por ciento.

Las entidades que registran un mayor rezago educativo son Oaxaca con el 52 por ciento; Chiapas con 51.3 por ciento; Michoacán 48.6; Guerrero con 47.7; Veracruz, con 45.1; Puebla con 43.8; Guanajuato con 43.2; Yucatán con 40.1, Zacatecas con 37.1, Jalisco con 35.1 y Chihuahua 35.1. A éstas le siguen la Ciudad de México con 21.3 por ciento, Nuevo León 25.9 y Coahuila 26.4.

Por otra parte, otro resultado que arrojó la encuesta es que 25.2 millones de personas de 3 a 30 años de edad no asisten a la escuela, de las cuales el 35.8% indicó no acudir a ella porque considera que ya logró su meta educativa o porque no quiso o no le gustó estudiar.

En la lista le sigue el 33% que no estudia por falta de dinero o por tener que trabajar; el 13.5% dejó de estudiar por matrimonio o unión o por embarazo o el nacimiento de un hijo; y el 17.7% restante por otras razones, como: problemas de salud, personales o académicos, etcétera.

Entre las mujeres que no asisten a la escuela destaca que una de cada cinco (el 20.8%) indicaron no estudiar por motivo de matrimonio o unión, embarazo o el nacimiento de un hijo.

