Chihuahua alcanzará 52°C en zonas de barrancas de la Sierra

**La recomendación principal de la Secretaría de Salud estatal es mantenerse hidratado en todo momento con agua natural, especialmente los más pequeños, y no con bebidas azucaradas, pues éstas no cumplen con el objetivo principal de hidratar.

La Crónica de Chihuahua

23 de junio, 11:30 am

Chihuahua, Chih.- Ante el pronóstico de que Chihuahua será afectado viernes y sábado por temperaturas que alcanzarán los 52 grados centígrados en algunas regiones, autoridades estatales pidieron a la población se prepare para mitigar el excesivo calor.

La recomendación principal de la Secretaría de Salud estatal es mantenerse hidratado en todo momento con agua natural, especialmente los más pequeños, y no con bebidas azucaradas, pues éstas no cumplen con el objetivo principal de hidratar. Además, pide no exponerse al sol por periodos prolongados y evitar los trabajos que se realizan sin la protección de una sombra, o los ejercicios físicos al aire libre, en especial durante el periodo comprendido de las 11:00 a las 17:00 horas.

En caso de salir a la intemperie, la dependencia estatal señaló, en un comunicado, que recomienda llevar sombrero y sombrilla. Asimismo, se recomienda utilizar protector solar factor 100, para reducir el riesgo de alguna enfermedad en la piel. Se debe procurar vestir prendas frescas y ligeras, preferentemente de algodón, de colores claros.

En caso de verse afectado por el golpe de calor, agotamiento o cualquier problema gastrointestinal, el afectado deberá acudir de inmediato al centro de salud correspondiente para ser atendido.

Se pide a todas las familias tener especial cuidado en la conservación de los alimentos de origen animal, pues durante esta temporada se pueden descomponer con mayor facilidad.

¡Sea el primero en escribir un comentario!

---ooOoo---