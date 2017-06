Celebran la cuarta boda gay en el Registro Civil de Delicias

** “Yo siempre le he dicho: si yo no te apoyara, quién lo haría entonces. Yo que soy tu mamá", dijo, feliz, Martina Marta, madre de Julio César.

18 de junio, 08:56 am

Ciudad Delicias, Chih.- Luis Javier Ochoa Falcón y Julio César Mota Marta unieron sus vidas este viernes en Delicias en la que fue la cuarta boda igualitaria o gay que le toca a Adela Elizalde Silerio, oficial del Registro Civil.

Martina Marta, madre de Julio César, dijo sentirse muy feliz en este día y quisiera que todos estuvieran igual que ella, ya que era el único que le quedaba (y soltero) de tres que tuvo, pues los otros dos ya fallecieron.

Aseguró que cuando su hijo le contó que se iba a casar, se sintió muy contenta, pues ya tiene la edad.

Confió que ellos ya tienen ocho años que se conocieron. “Terminaron y volvieron y ahora si dijeron: ya no nos vamos a soltar”.

Subrayó que parece que no, pero aún existe mucho tabú a este respecto. “Yo siempre le he dicho: si yo no te apoyara, quien lo haría entonces. Yo que soy tu mamá. Y quiero ser el ejemplo para otras mamás que también tienen hijos gay, que no los escondan, que les den la chanza de que se manifiesten, de que sean libres, se expresen y van a ser felices”.

Aseguró la entrevistada que lo dice por su gente y por la que lo conoce a él. “No me dejará mentir que ahorita estoy muy orgullosa porque es una gran persona mi hijo, muy respetuoso. Ayuda y ahorita nada más me queda apoyarlo en lo que me resta de vida” Apoyarlo en su matrimonio que hoy empieza.

Hicieron una comisa después del enlace por el civil y la fiesta será el 21 de octubre en Los Vitrales. Están todos invitados y como el papá de Rubí (La quinceañera famosa de todo México), quisiera que todo el mundo fuera.

“Soy feliz. Veo la felicidad en él y así me siento también yo”, culminó la entrevistada.

Luis Javier Ochoa Falcón y Julio César Mota Marta coincidieron en sentirse muy contentos de estar con la persona que aman.

Mencionaron que hace ocho años que se conocieron y esto fue en el centro de la ciudad de Chihuahua y empezaron a salir.

“Venía caminando y se me quedó viendo y me dije. Me conoce o qué. Me acerqué. Empezamos a platicar y de ahí surgió el amor”, dijo uno de los contrayentes.

Empleado de maquiladora uno y el otro tiene un comercio.

