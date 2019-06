Celebran XV Aniversario de la Compañía de Artes del Movimiento Antorchista «Ollin Yoliztli»

La Crónica de Chihuahua

4 de junio, 13:28 pm

Córdoba, Ver.- Miles de familias se deleitaron con la Gala Cultural del XV Aniversario de la Compañía De Artes del Movimiento Antorchista «Ollin Yoliztli», en el auditorio «Doctor Manuel Suárez».

Dicho evento estuvo encabezado por Samuel Aguirre Ochoa, dirigente estatal del Movimiento Antorchista de Veracruz, así como también por Janeth García Cruz, responsable cultural estatal antorchista.

Durante su intervención, Samuel Aguirre reconoció y felicitó el trabajo de los maestros, de los integrantes de los grupos culturales, padres de familia. Pues dijo “Antorcha, es la única organización que hace esto. Aquí nos encontramos antorchistas, parte del pueblo trabajador; y todo lo que hacemos, lo hacemos con nuestro esfuerzo y nuestro trabajo; nosotros no tenemos subsidio de nadie para hacer lo que estamos haciendo el día de hoy. Antorcha es un verdadero proyecto político y social, es una organización que tiene claro que es necesario construir un país más justo”.

Asimismo, dijo que ante las calumnias orquestadas por parte del gobierno federal, Antorcha en lugar de debilitarse se ha fortalecido y ha salido a defenderse.

“Nadie se le había parado enfrente al presidente, como lo hicieron los antorchistas, nos plantamos como verdaderos hombre valientes, y le dijimos ‘alto señor presidente, no le mienta usted al pueblo, Antorcha no es una organización intermediaria, como usted dice. Antorcha no se roba el dinero de la gente, Antorcha nunca ha manejado los programas asistenciales, esos programas los ha manejado siempre el propio gobierno.

Antorcha nunca ha metido la mano a ese tipo de programas, lo único que ha hecho es pedir obras y acciones para los colonos, campesinos, estudiantes; lo que ha hecho Antorcha es luchar por vivienda, para todos aquellos que no tienen un lugar donde vivir y después de tener el terreno, hemos luchado para que en esos terrenos haya drenaje, agua potable, pavimentos, luz eléctrica, tal como sucede en la «Reserva Crucero Nacional»; por eso si luchamos, y de ese tipo de obras no nos quedamos con un solo centavo, porque esas obras las hace el gobierno, Antorcha ahí lo único que hace es exigir y obligar al gobierno a que destine recursos para que esas obras se hagan", afirmó el dirigente estatal antorchistas.

Mencionó que Antorcha está atenta, ya que se espera que el gobierno de López Obrador y de Cuitláhuac García Jiménez, fabriquen delitos contra sus los dirigentes antorchistas. Abundó “no estamos temerosos, estamos indignados, los responsabilizamos de cualquier atentado contra los antorchistas”.

Al finalizar el evento, Samuel Aguirre Ochoa, ante los miles de asistentes, expresó: “con esta actitud valiente e inteligente, ¡la victoria será nuestra, compañeros, tarde que temprano, vamos a triunfar!”.

