Celebra Bachillerato indígena graduación y clausura de cursos

**Catorce años educando a jóvenes indígenas sin subsidio público.

La Crónica de Chihuahua

10 de julio, 08:50 am

Villahermosa, Tab.- Con un distinguido evento cívico cultural, el sábado se celebró la clausura de cursos 2016-2017 y la graduación de la 3ª generación del Bachillerato Tecnológico “Benito Juárez García” de la Ranchería Chivalito 4ª Sección de la Sierra indígena Chool de Macuspana, escuela que lleva 14 años trabajando sin subsidio, pese a lo cual se ha destacado por llevar educación de calidad, preparación cultural y deportiva a los jóvenes de doce rancherías indígenas.

El Padrino de la 3ª Generación, Franklin Campos Córdova, dirigente en la Región Sureste del Movimiento Antorchista Nacional (MAN), felicitó en su intervención a los graduandos y les reconoció haber adoptado como nombre de su generación el de la Revolución de Octubre y su líder Vladimir Ilich Ulianov, Lenin, pues explicó que la importante influencia que represento el experimento Soviético como intento de instaurar una sociedad más justa con el pueblo trabajador, es hoy más vigente y necesario que nunca, aseguró Campos Córdova, pues después de la caída de la URSS en 1991, el dominio de la economía de libre mercado, que prometía el paraíso del desarrollo y la democracia, ha traído por el contrario el incremento desbordante de la pobreza, y de la imposición y la guerra por parte de las naciones poderosas encabezadas por los Estados Unidos, y “hoy más que nunca se hace necesario luchar por instaurar en nuestro país y en el mundo una sociedad más justa; y Antorcha ya ha perfilado el modelo que esa sociedad pudiera tener en nuestros días en nuestra querida patria: empleo para todos, salarios remuneradores, política fiscal progresiva y gasto social orientado si rubores hacia los que menos tienen, siendo los productores de toda la riqueza”

El evento estuvo encabezado además por Tila Mendoza Macosay Directora de Atención a la Mujer, en representación del presidente municipal Eduardo Rovirosa Ramírez, por la Subdirectora de los Idiftec en Tabasco, por Ignacio Díaz Berdón supervisor de la Secretaria de Educación, y Francisco Guevara Martínez dirigente estatal del Movimiento Antorchista de Tabasco (MAT), y Santiago Vera Hernández Subdirector Académico y encargado de la labor cultural del plantel.

Se contó además con la presencia de Luis David Torres Abrego Secretario Técnico de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), la Delegada de Asuntos indígenas del Ayuntamiento de Macuspana Gloria Clara Pérez Cruz, la Dirigente del Movimiento Antorchista en el Municipio Gloria Medina Montero, así como de las autoridades de la localidad y de la sociedad de padres de familia, junto con alumnos maestros y padres de familia.

En esta ocasión egresó la tercera generación, explicó en su intervención Vera Hernández llamada “100 años de la Revolución de Octubre”, nombre que eligieron los graduandos, en honor al aniversario número 100 del movimiento revolucionario dirigido por Lenin, en el que se instauró el primer intento de una sociedad dirigida por los trabajadores.

Cabe destacar que la escuela fue fundada por el Movimiento Antorchista de Tabasco (MAT) a petición de los indígenas, en respuesta a la falta de atención por parte de la Secretaría de Educación, a las peticiones que ellos venían haciendo desde décadas atrás, lleva catorce años y once generaciones egresadas, con más de 270 bachilleres. Desde hace 5 años tiene clave propia de incorporación, pero no recibe subsidio, pues su incorporación es como si fuese escuela Privada, “pero no puede ser privada pues no habría quien pudiera pagar ni nació para eso, sino para dar educación a jóvenes de familias indígenas humildes y así seguirá, sin cobrar y solicitando el subsidio del gobierno” aseguró Vera Hernández, por lo que siegue solicitando a la SE la clave pública para contar con subsidio, pues “los indígenas también pagan impuestos y tienen derecho a la educación gratuita y de calidad, como todos los mexicanos y como lo ordena la Constitución”.

Además del acto cívico y la entrega de reconocimientos a los primeros lugares y a la directora del grupo de Danza, Lic. Estela Aldama Bravo, por su labor al frente del grupo, la parte cultural contó con la participación de los alumnos del plantel quienes presentaron en poesía coral “Avanza” de Villaespesa, canciones mexicanas, el grupo de danza de la escuela que presento cuados bailables de Tabasco, Sinaloa y Campeche, el joven Víctor Jiménez Esteban quien declamó “Cantata para el aniversario de la muerte de Lenin” de Bertolt Brecht y el tradicional vals de los graduandos de las diferentes especialidades del plantel.

¡Sea el primero en escribir un comentario!

---ooOoo---