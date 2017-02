Cayeron altas temperaturas en Chihuahua este viernes

**Llegó a 31 grados a las 4 de la tarde.

10 de febrero, 16:19 pm

Chihuahua, Chih.- El estado vivió este viernes temperaturas más propias de una primavera avanzada que de un invierno pleno, con la medición de 31 grados centígrados a las 4 de la tarde.

Muchos en la mañana acudieron a sus trabajos y escuelas en chamarras y suéteres, aunque luego debieron despojarse de todo eso para terminar en playera.

Pese a la alta temperatura, Chihuahua espera en la noche 11º C. El sábado se repetirán la máxima de 31º C y mínima de 11º C.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó la temperatura que reportaron la cadenas privadas de pronóstico.

El SMN pronostica que volverá a bajar la temperatura a máxima de 16º C y mínimas de 3º C el miércoles.

Cabe recordar que ya cumplió seis años la helada del 4 de febrero del 2011 con temperaturas de -17º C en la ciudad.

