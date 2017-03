Carta a los antorchistas michoacanos

** «Me interesa mucho recordarles que para los antorchistas es decisivo adquirir conciencia de las causas de la pobreza y conocer los caminos para salir de ella».

23 de marzo, 08:30 am

Morelia, Mich., a 21 de marzo de 2017

Estimados compañeros:

Deseo que todos se encuentren muy bien en compañía de sus familias. Me dirijo a ustedes con el fin de invitarlos, exhortarlos y convencerlos de que asistan el próximo día 23 de abril al Acto Político-Cultural que realizaremos los antorchistas michoacanos en el Estadio “Venustiano Carranza” de la ciudad de Morelia a partir de las 7 de la mañana.

Para convencerlos y lograr su asistencia puntual, me permito hacerles dos respetuosas preguntas: ¿Han visto, conocen o saben ustedes de alguna organización que, en sus ciudades o municipios, salga a la calle a reclamar a las autoridades obras y servicios para la gente pobre como lo hace el Movimiento Antorchista? ¿Saben de alguna que haya ganado aguas potables o drenajes, clínicas, terrenos para vivienda, pavimentos, escuelas, canchas o unidades deportivas para el pueblo trabajador y, sobre todo, para sus hijos, como las conquista todos los días el Movimiento Antorchista?

Si no conocen ni han oído hablar de alguna otra organización de este tipo es porque no existe. Sólo el Movimiento Antorchista Nacional trabaja y lucha por los pobres de México, es la organización del pueblo de México. Precisamente por eso toca al pueblo trabajador la tarea de cuidar, acrecentar y fortalecer a la que es su organización, a la que es su único instrumento de defensa y progreso. Por eso tenemos que hacer grande nuestro evento del 23 de abril.

Como todos los años, le rendiremos un merecido homenaje al Compañero Wenceslao Victoria Soto, a un profesionista sencillo, inteligente y trabajador, a un hombre bueno que entregó su vida a la lucha de los más necesitados, a un mexicano ejemplar que fue fundador del Movimiento Antorchista en Michoacán y en ese acto resaltaremos su personalidad para invitar a jóvenes y viejos a que sigan su ejemplo.

El evento será también una importante jornada de unidad, de hermandad y de lucha y estará encabezado por nuestra Dirección Nacional en pleno y por el Maestro Aquiles Córdova Morán, el líder de los antorchistas de todo el país y uno de los mexicanos más ilustres que existen. Me interesa mucho recordarles que para los antorchistas es decisivo adquirir conciencia de las causas de la pobreza y conocer los caminos para salir de ella, precisamente por ello, el discurso, la conferencia que impartirá el Maestro Aquiles Córdova a decenas de miles de michoacanos será la parte fundamental del evento. Los invito a escucharlo con mucha atención.

Compañeros: el crecimiento del antorchismo michoacano ya no permite que nos reunamos en los lugares en los que antes nos habíamos reunido, ya no cabemos y, por esa razón, hemos escogido el estadio “Venustiano Carranza”. No obstante, esta instalación deportiva casi no cuenta con tribunas cubiertas y, por eso, tenemos que empezar y terminar nuestro acto antes de que el sol caiga con toda su fuerza sobre nuestras cabezas, de ahí que habremos de iniciar obligadamente a las 7 de la mañana. Para darle energía y prestigio a una organización que lucha por todos nosotros, para que siga creciendo y cosechando éxitos, para que esté lista para tomar en su momento el poder en beneficio de los pobres de México, madrugar o velar un poco no debería de ser un esfuerzo que no pueda realizar ninguno de nosotros que somos trabajadores y conocemos muy bien los aspectos difíciles de la vida. Ahí nos vemos, compañeros. El 23 de abril a las 7 de la mañana. No lleguen tarde.

Un abrazo fraterno para todos

Omar Carreón Abud

Presidente del Comité Directivo Estatal del

Movimiento Antorchista Michoacano

