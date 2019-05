Carlos González Herrera alentó los supuestos “actos ilegales” de la primaria de la Zona Oriente

“Miente el Secretario, porque el funcionario que nos alentó desde Educación y Deporte para que siguiéramos adelante con el proyecto de la primaria, por una curiosa coincidencia se llama Carlos González Herrera y, por cierto, hace dos años no era todavía el titular de esta Secretaría.”

Chihuahua, Chih.- Lenin Nelson Rosales Córdova, dirigente del Movimiento Antorchista de Chihuahua, y Noel González Jiménez, miembro del Comité Estatal de esta organización, rechazaron de manera tajante las afirmaciones que hizo el secretario de Educación estatal, Carlos González Herrera, momentos antes de que los antorchistas de Chihuahua realizaran una marcha sobre la Avenida Universidad y se quedaran en plantón en la Plaza Hidalgo.

Entrevistados sobre esta movilización, que se realizó para exigir al Gobierno del Estado la falta de cumplimiento de una serie de compromisos en materia de obra pública y servicios, coincidieron en señalar que el secretario de Educación y Deporte “no tiene cara para salir a insultarnos”.

En efecto, Carlos González Herrera acusó, en una rueda de prensa en el Palacio de Gobierno, que “las personas antorchistas insisten en poner por encima de la educación de las y los menores que viven en dicho fraccionamiento (Punta Oriente), intereses políticos”. Y en seguida, afirmó que “desde febrero pasado se han tenido diálogos con la dirigencia del movimiento para informarles sobre la imposibilidad de concederles sus pretensiones, debido a que violentan normatividades vigentes y derechos de terceros”. Y además se atrevió a afirmar, con unos papeles que agitaba el señor en sus manos, y con unas gráficas a color en gran formato a su espalda, en calidad de conferencista bien armado: no son válidas “las propuestas docentes de antorchistas, quienes no han entregado documentación alguna que avale sus estudios y tampoco se han sometido a los procesos de ingreso”. Así lo dijo.

“Es falso, el señor miente deliberadamente, y lo hace para tapar, para ocultar todo el proceso previo de actos negligentes que cometieron él y otros funcionarios a quienes desde hace dos años, ¡no desde febrero, como lo dice ahora! se les encargó que atendieran el problema de la falta de una escuela en Punta Naranjos y Punta Oriente”, atajó Lenin Nelson.

«SUBE LA MATRÍCULA Y TE DOY TU CLAVE OFICIAL»

Es falso que nos rechazaran el proyecto de una escuela primaria de nueva creación, que desde hace ya más de dos años lo tomaron en sus manos los padres de familia y los profesores voluntarios, explicó Noel González. “Lo que es cierto, y como testigos tenemos a más de un centenar de padres de familia a quienes en la Secretaría de Educación les prometieron, desde un principio, que si lograban ampliar la matrícula de la primaria, las autoridades educativas les iban a otorgar la clave oficial, sin falta”. Y cuando la matrícula aumentó de 48 niños a 220, “los funcionarios se rajaron en dar la clave, como que le calcularon mal y nunca se imaginaron que la iniciativa, el empuje y la lucha organizada de los colonos pudieran dar fruto”.

Ah, pero todavía mantuvieron su promesa de otorgar la clave, “pero ahora nos exigieron que consiguiéramos el terreno, y cuando lo hicimos, se quedaron con los ojos cuadrados, no lo podían creer”. ¿Y qué hicieron en seguida? En seguida pidieron que lleváramos los documentos de nuestros profesores y que se sometieran a un examen de oposición, para que Educación los avalara como “idóneos”.

“Y sigue con más mentiras y calumnias Carlos González, porque aquí traigo en mis manos el documento en el que consta y con el que estamos demostrando que sí entregamos la papelería de los maestros”, dijo Nelson Rosales.

Ah, y quienes nos escuchan deben saber: “Miente el Secretario, porque el funcionario que nos alentó desde Educación y Deporte para que siguiéramos adelante con el proyecto de la primaria, por una curiosa coincidencia se llama Carlos González Herrera y, por cierto, hace dos años no era todavía el titular de esta Secretaría.”

Es el mismo “que se nos rajó una y otra vez y que nos prometió la tan anhelada clave oficial; es quien ahora se atreve a dar la cara para denostarnos e insultarnos con epítetos como si fuéramos delincuentes y chantajistas”.

En el fondo del problema se encuentra un sentimiento de rechazo a la iniciativa y a las acciones justicieras del pueblo organizado. Argumentan –y sus argumentos se caen solitos por su evidente debilidad- que “no reconocemos ese centro porque no tiene la clave”, así lo dijo antes el entonces subsecretario de Educación, Miguel Ángel Valdez. Igualito a lo que dijo hoy en rueda de prensa el mismísimo titular de la Secretaría.

Ellos no han reconocido los estudios de los chamaquitos, dicen, porque la escuela está operando “fuera de la normatividad de la Secretaría de Educación y Deporte”; pero digo yo, si no es reconocida, es porque los funcionarios encargados de otorgarle validez y oficialidad a los estudios de los niños, son los mismos que argumentan ¡que no es oficial!

“Lo que sí es ilegal es lo que hacen Carlos González y sus funcionarios, al atropellar la Constitución y el Artículo Tercero de esta Carta Magna, que garantiza el derecho universal a la educación”, concluyó Rosales Córdova.

¡Sea el primero en escribir un comentario!

---ooOoo---