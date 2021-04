Candidato de Morena en Michoacán es buscado por la DEA

La Crónica de Chihuahua

29 de abril, 05:45 am

Rogelio Portillo Jaramillo, candidato de Morena a la alcaldía de Huetamo en Michoacán aparece en la lista de los más buscados por la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA)

La dependencia estadounidense informó que Portillo Jaramillo es buscado por el presunto delito de conspiración para importar, distribuir y fabricar drogas en el estado de Texas.

De acuerdo con la DEA, el candidato morenista es señalado por presuntamente mantener nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por lo que el día de ayer fue emitida una ficha de búsqueda.

En ella se indica que Rogelio Portillo de 41 años de edad, originario de la comunidad de Zirándaro, en el estado de Guerrero, está armado y es peligroso.

Además, se menciona que ha radicado en el municipio de Huetamo, Michoacán, aunque ha sido ubicado también en la alcaldía Magdalena Contreras en la Ciudad de México.

La ficha de la DEA está vigente y lo señala como fugitivo entre los más buscados por presuntas violaciones federales relacionadas a conspiración.

Por su parte Portillo Jaramillo, durante sus actividades de campaña en en el pueblo de Cutzeo negó tener vínculos con cualquier actividad relacionada con el narcotráfico.

“Se han publicado videos acerca de muchas cosas de mi persona, dicen que me busca la DEA, pero yo soy el candidato oficial y legal de Morena. Yo no sé cómo no me han encontrado si mi teléfono es público y aquí estoy con todos ustedes”, aseguró.

Hasta este momento, Morena no ha emitido ninguna postura con relación al candidato de ese municipio, ubicado en los límites de Michoacán y Guerrero.