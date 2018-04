Campeche: primera etapa de Albergue Cultural se ejecutó al 100%

**el Movimiento Antorchista insiste a Ayuntamiento en que reflexione y se construya la segunda etapa de esta obra que, que además de ser majestuosa, cubre y alivia una necesidad de los estudantes de escasos recursos que encuentran así un gran apoyo.

31 de marzo, 13:00 pm

San Francisco de Campeche.- En un recorrido realizado ayer por parte de los moradores del Albergue Estudiantil “Dr. Héctor Pérez Martínez”, y del Comité Estatal del Movimiento Antorchista de Campeche, se pudo comprobar que en efecto los trabajos de la primera etapa del Albergue Cultural “Dr. Héctor Pérez Martínez” en la colonia 20 de Noviembre se concluyeron al 100% y que está pendiente la segunda etapa del mismo.

En este recorrido pudimos constatar también las actuales condiciones de hacinamiento con las que esta institución realiza su labor en las actuales instalaciones, ubicadas en la calle Victoria del Barrio San Román, en donde más de 30 jóvenes estudiantes, algunos de Secundaria, otros de Bachillerato y hasta universitarios, viven en condiciones precarias, ya que el actual edificio es muy pequeño además de viejo y no tiene condiciones para el correcto funcionamiento del Albergue, en este sentido la joven universitaria Ana Beatriz Che Tun mencionó que “los moradores somos jóvenes de diferentes municipios, hay de Escárcega, de Tenabo, de Hopelchén y de Calakmul, nuestras familias son de escasos recursos, y no habrían podido sostener nuestros estudios y si nos hubiésemos quedado en nuestras localidades, no habríamos estudiado”.

Explicó además que la casa consta de seis habitaciones, en las que las jovencitas viven de dos o tres por habitación, mientras que los jóvenes son de seis a siete por cuarto, hay dos baños individuales y un comedor amplio, que es también la parte más moderna de la casa, pues el resto es de material muy viejo que se está cayendo a pedazos.

Por su parte, Francisco Ramírez Cahuich, otro de los moradores explicó que él pudo estudiar el Bachillerato gracias al Albergue Estudiantil y ahora está estudiando la Universidad, es morador desde hace cinco años, aunque ya conocía esta institución desde hace 8 años, pues algunos de sus conocidos en Hopelchén pudieron estudiar gracias al Albergue.

Después se recorrió el complejo que está en construcción en la colonia 20 de Noviembre, en donde se levantan imponentes dos edificios nuevos, modernos y equipados con todas las instalaciones para ser habitados por 100 jóvenes estudiantes, cuenta con una sección varonil y otra femenil, que están equipadas con instalaciones sanitarias, regaderas y dormitorios.

En estás, Fernando Artero Mendoza insistió en hacer un llamado a Edgar Hernández , alcalde de Campeche, para que “reflexione y construya la segunda etapa del Albergue Cultural “Dr. Héctor Pérez Martínez”, cómo sea, de donde sea, lo importante es que se construya, que para eso nosotros logramos traer al estado esos 11.7 millones de pesos y ahora, lo único que estamos pidiendo, lo único que nos interesa en todo este asunto, es que se ejecuten, que se construya la segunda etapa del Albergue Cultural, y nada más”, aseguró el líder antorchista a pregunta expresa acerca de las demandas legales que pudiese tomar su organización.

Ellos son gestores, aseveró, y en este caso, como en todos, lo que podían hacer era gestionar y lograr recursos. “Esos ya los logramos y llegaron a Campeche, pero no se han ejecutado. El Ayuntamiento licitó y contrató a una empresa para construir empezando en diciembre y terminando el 31 de mayo; estamos casi en abril y la obra no se comienza” por lo que, aseveró, pareciera que solamente están esperando a que se venza el contrato para desconocer su compromiso, “ante eso, ¿qué podemos hacer?, nada sino exigir y presionar para el Ayuntamiento que es la instancia ejecutora, construya, y eso es lo que estamos haciendo”.

Finalmente ratificó la decisión de sus agremiados para volver a marchar el 11 de abril. Esta vez con 2 mil manifestantes, número que se incrementará en la misma medida que el Ayuntamiento se siga negando a responder su compromiso de ejecutar la segunda etapa del Albergue Cultural.

