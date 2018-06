“Brindar cultura a los pueblos, también es una lucha revolucionaria”: Aquiles Córdova

**Entrega Antorcha en Michoacán cien instrumentos musicales para la Orquesta Sinfónica infantil-juvenil.

18 de junio, 16:19 pm

Ichán, Michoacán.- Brindar cultura a los pueblos, es también una lucha revolucionaria, es por ello que el antorchismo trabaja desde su fundación en acercar esta disciplina al pueblo pobre de México, puntualizó ante más de 2 mil personas, pertenecientes a los diferentes municipios purépechas de la Cañada de los 11 pueblos, Aquiles Córdova Morán, Secretario General del Movimiento Antorchista, al darse cita en la plaza principal del municipio de Ichán para hacer la entrega de cien instrumentos musicales para la Orquesta Sinfónica infantil-juvenil.

Encabezaron la concentración Omar Carreón Abud, líder antorchista en Michoacán, Eduardo Campos Flores, dirigente de la organización en Jalisco, el Comité Estatal de Michoacán en pleno, así como Raúl Ordaz Melgoza, maestro de música de la banda musical de Ichán.

Córdova Morán dijo que la entrega simbólica de estos instrumentos fue lograda gracias al esfuerzo y tenacidad de todo el antorchismo nacional, pero en particular del antorchismo michoacano; mencionó que merece resaltar este logro, porque la mayoría de los gobernantes actuales consideran un desperdicio de recursos las demandas culturales que la gente humilde exige.

“Sabemos que ya de por sí es difícil conseguir obras y servicios que beneficien a los pueblos pequeños, a los más olvidados por nuestras autoridades, pero es mucho más difícil aún conseguir una demanda como la que hoy estamos celebrando; vale la pena festejar porque hemos tenido que vencer resistencias muy duras para llegar a este punto, ahora debemos demostrar que esta demanda ganada no se irá a la basura”, comentó.

Haciendo un extenso análisis sobre la cultura, mencionó que hay dos tipos de necesidades que el ser humano debe cubrir; la primera, las necesidades materiales del hombre, las cuales necesitan de dos factores para realizarse, la materia prima, que es considerada la madre de la riqueza social, y el trabajo del hombre, el padre de la misma riqueza, trabajo que logra darle forma útil para que le sirva al hombre a satisfacer sus necesidades.

Y la segunda, que son las necesidades espirituales que el hombre satisface a través de la cultura y las bellas artes; “hablar de la cultura, es hablar de los resultados supremos que se tienen de los hombres de una nación como resultado de una educación, pues abarca todas las ciencias, así pues, el hombre estudia todas las ciencias porque necesita vivir”, enfatizó.

Córdova Morán agregó que el hombre es el único animal social, ya que los animales no tienen una relación entre sus miembros, no se ayudan; en cambio, el hombre vive en sociedad, establecen relaciones sociales entre sus semejantes, creando una ayuda entre ambos, pues sólo el hombre tiene conciencia de su existencia individual y social.

“La cultura es a veces definida como el cultivo del alma, la cual ha sido desarrolla desde el que hombre apareció en la tierra, no es un invento moderno, es una prueba de que la cultura es tan necesaria como el alimento, la ropa y el vestido, esto logra que cuando el ser humano cultiva su espíritu no se parezca a un animal salvaje, es pues, una injusticia social que los pueblos estén sumidos en el atraso e ignorancia social”, declaró.

La cultura se clasifica, entre la cultura tangible y lo intangible; dentro de lo tangible puede destacar la pintura, la arquitectura y la escultura, y dentro de lo intangible destacan la poesía, la literatura y la música, explicó.

La música en sus orígenes no necesitó de ningún especialista, pues cualquier hijo del pueblo lograba hacer un corrido, lo que define y determina que la música nace de las entrañas del pueblo mismo. México es uno de los países más ricos en cultura musical y en declaraciones del líder nacional, Michoacán en particular es más sensible para este arte; “los purépechas tienen más tradición que ninguna otra etnia, la capacidad creadora de los michoacanos ha evolucionado desde la pirekua hasta los boleros, lanzando a grandes artistas como Jesús Monje Ramírez quien compuso la conocida canción “México lindo y querido”, aseveró.

El líder nacional de la organización más grande y mejor estructurada, dijo también que al volver a la música una ciencia, el hombre empezó a crear piezas musicales de mayor impacto para la cultura humana y fue así como aparecieron grandes compositores como Beethoven, Mozart, Schubert, entre otros por lo que hace que la música sea más difícil de captar e interpretar por el pueblo.

“El día de hoy no queremos crear una banda más, queremos que los pueblos purépechas se atrevan a hacer todo esto que está olvidado, escondido, alejado del pueblo, haciéndonos más extraña la música culta, no queremos hacer una banda más, lo que queremos es crear una orquesta sinfónica, que debe tener mínimo 120 miembros, tocando todos al mismo tiempo, todas sonando al mismo tiempo crean un efecto musical realmente impresionante, sinfonía quiere decir reunión de sonidos, armónicamente coordinados y distribuidos, notas que estremecen el alma del hombre, sólo así aprenderemos a apreciar la música de concierto.

“El sueño es que logremos crear con estos niños una orquesta sinfónica, cuerdas, metales, percusiones, poner delante del pueblo los tesoros musicales que se han creado en su interior, que los niños sean capaces de llenar de notar este espacio creando una verdadera sinfonía para el pueblo de Michoacán”, enfatizó Córdova Morán.

En este contexto, recalcó que entregó una obra material el cual servirá para una transformación revolucionaria cuando los 120 músicos puedan inaugurarse tocando la música que el mundo entero oye.

De tal forma explicó que el trabajo del antorchismo a nivel nacional es formar al hombre nuevo, alejado de los vicios, un hombre noble que viva para los demás antes de pensar en sí mismos, y no una fiera. “En esta tarea, esto que hoy entregamos es fundamental, sino nos cansamos y la llevamos a su culminación, cuando escuchemos tocar a estos niños, y probemos el verdadero arte, comprenderemos la grandeza e importancia del evento que hoy nos tiene congregados”.

A su vez, el dirigente Antorchista en Michoacán, Omar Carreón Abud puntualizó que la visita del líder nacional del antorchismo, Aquiles Córdova Morán a La Cañada, muestra el compromiso que tiene con el pueblo de México, en la que el resultado son los más de dos millones de antorchistas en el país, guiados y dirigidos por él. Y la muestra son los instrumentos entregados, porque también es un gran defensor e impulsor de la cultura nacional.

