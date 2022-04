Balacera en carrera de caballos clandestina, deja 11 muertos en El Sauz, Chihuahua

**El secretario de Seguridad Pública del Estado informó que cuatro personas más resultaron heridas en el seccional de El Sauz, municipio de la capital.

Chihuahua, Chih.- Al menos 11 personas han muerto y otras cuatro han resultado heridas en un enfrentamiento armado durante una carrera clandestina de caballos en Chihuahua. El ataque se produjo el pasado domingo, 24 de abril, en torno a las 18.00 horas, en el municipio de El Sauz, una hora al norte de la capital del Estado.

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya Chávez, ha señalado que el intercambio de disparos se produjo entre dos grupos armados, pero se desconoce si en la competición había algún jefe de algún grupo criminal. “Estamos investigando cuál es la identidad de las personas que pudieron haber actuado y de las personas que pudieron haber perdido la vida”, ha señalado.

Durante la balacera cinco personas murieron y otras seis lo hicieron de camino al hospital. Hasta el momento, medios locales solo han revelado la identidad de dos de los fallecidos: Enrique G. Z., de 47 años y José Manuel Q. D., de 51.

La Fiscalía de Chihuahua ha abierto una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y no descarta que la Fiscalía General de la República (FGR) pueda asumir el caso. Loya ha asegurado que la competición no contaba con ningún permiso de las autoridades para celebrarse y durante el operativo desplazado hasta el lugar se incautaron cuatro autos y un arma de fuego, así como varios casquillos de arma corta de diversos calibres. “Siempre había existido permiso o solicitud de permiso para este tipo de actividades en otros años. Ahorita, estamos verificando por qué en esta ocasión no se solicitó el permiso regular que se pide ante el Municipio”, ha declarado el fiscal.

Chihuahua es el séptimo Estado con más asesinatos del país, de acuerdo al último informe de seguridad presentado por el Gobierno Federal. En lo que va de año, se han registrado 411 homicidios en la entidad, unos 60 asesinatos al día, de acuerdo a cifras oficiales.