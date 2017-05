Azotó granizo a Chihuahua con daños materiales; seguirá la lluvia

**En los próximos cuatro días, en la ciudad de Chihuahua, las temperaturas máximas oscilarán entre los 32°C y los 36°C, y las mínimas estarán entre 18°C y 22°C.

29 de mayo, 16:40 pm

Chihuahua, Chih.- La lluvia con granizo que se abatió sobre algunas zonas de la capital de Chihuahua, dañó los vidrios de decenas de vehículos y destrozó techos y ventanas de viviendas.

El fenómeno meteorológico surgió por la interacción del paso del Frente Frío número 50, con una corriente en chorro y una vaguada prefrontal en el estaodo de Chihauhua, según la explicación del Servicio Meteorológico Nacional.

En los próximos cuatro días habrá potencial de lluvias con intervalos de chubascos, principalmente hacia las zonas norte, centro, noreste y sureste; así como vientos de 15 a 30 kilómetros por hora hasta 45 km/h. Para la ciudad de Chihuahua, las temperaturas máximas oscilarán entre los 32°C y los 36°C, las mínimas estarán entre 18°C y 22°C, con potencial de lluvias de ligeras a moderadas los días martes y miércoles.

Para Juárez, las temperaturas máximas estarán en el rango de los 31°C a los 35°C, en tanto que las mínimas se ubicarán entre 17°C y 21°C, con potencial de lluvias de ligeras a moderadas, los días martes y miércoles.

Por los anterior, durante la presencia de lluvias, es importante recordar las siguientes recomendaciones:

No ingresar el vehículo a zonas inundadas.

Durante lluvia fuerte, si no es necesario transitar por las calles, no lo haga.

Buscar resguardo durante lluvia fuerte, caída de granizo, rachas de viento fuerte y tormentas eléctricas.

No tener objetos sueltos en azoteas y ventanas.

