Automotriz china se arrepiente de poner una planta en México

La Crónica de Chihuahua

12 de marzo, 15:00 pm

Great Wall Motor Co., el mayor fabricante de vehículos todoterreno de China está reconsiderando su plan de construir una planta de automóviles en México, uniéndose a una creciente lista de automotrices que revisan sus planes de inversión después de las amenazas fiscales de Donald Trump.

De acuerdo con Bloomberg, la empresa dirigida por el presidente multimillonario Wei Jianjun, podría elegir a Estados Unidos en lugar de México para su primera planta de América del Norte, dijo en una entrevista el director general Wang Fengyin.

La compañía tiene un centro de investigación en Los Ángeles y acelerará los preparativos para desarrollar versiones certificadas por Estados Unidos de sus vehículos utilitarios deportivos Haval a fin de venderlos a partir de 2020, dijo Wang. “Fabricar en Estados Unidos es una protección contra una posible barrera comercial futura en la frontera con México”, dijo a Bloomberg Bill Russo, director gerente de Gao Feng Advisory Co “Las decisiones siempre deben adaptarse a los cambios dinámicos”, dijo a Bloomberg Wang, delegado en la Asamblea Popular Nacional realizada esta semana en Pekín. “Solía haber muchos fabricantes de automóviles que construían plantas en México, pero los cambios de Trump han afectado la toma de decisiones”, agregó.

Trump ha prometido renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y ha criticado a compañías automotrices como General Motors Co. y Toyota Motor Corp. por mudar la producción al sur de su frontera. Ante las amenazas de impuestos punitivos a la importación, Ford Motor Co. y el fabricante japonés de autopartes Nisshinbo Holdings Inc. dijeron que desecharán o reconsiderarán nuevas plantas en México.

De acuerdo con el medio especializado en negocios, Great Wall, con sede en Baoding, provincia de Hebei, es uno de varios fabricantes chinos de automóviles que esperan entrar a Estados Unidos con sus propias marcas.

Guangzhou Automobile Group Co. planea comenzar a exportar sus modelos Trumpchi a Estados Unidos a partir del próximo año, mientras que BYD Co., empresa respaldada por Warren Buffett, y el dueño de Volvo Cars, Zhejiang Geely Holding Group Co., también han declarado ambiciones estadounidenses.

