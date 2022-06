Aumenta precio del huevo 100% en un año

**El costo se afectó por el problema de la fiebre aviar en Coahuila y Durango.

La Crónica de Chihuahua

29 de mayo, 11:32 am

Chihuahua.- Lo que preocupa a la industria restaurantera en el tema del huevo, es el alto precio que tiene y su incremento del cien por ciento respecto del año pasado, dijo ayer el presidente de la Sección Especializada de Restaurantes de la Canaco, Sergio Heras.

Refirió que para asegurar el abasto del huevo de gallina se han acercado con proveedores locales a fin de que no sólo abastezcan a los restaurantes asociados a la Cámara de Comercio, sino que lo hagan con mejores precios o que no suba más. Explicó que el principio del problema fue la fiebre aviar que hubo en granjas de Coahuila y Durango, y tal vez deribado de eso algunos proveedores de huevo batallaron un poco en la distribución y eso afectó el precio.

Apuntó que la cartera con 30 huevos se puede conseguir entre 75 y hasta en 80 pesos, por lo que ha aumentado bastante, pero se espera que dicho aumento sea temporal.

Dejó claro que ahora no hay problemas de desabasto del producto y sabe que se han tomado las medidas necesarias por parte de las autoridades de que no haya mayor afectación.

El presidente dijo que el huevo es un insumo importante en el sector restaurantero, ya que no solo se utiliza en los desayunos, sino también para preparar otras cosas, ya sea para empanizados, pasteles u otros productos de harinas.

Indicó que por lo que han platicado con los distribuidores, está asegurada la distribución de huevo en el mercado, y puede ser que alguna tienda de conveniencia de repente no tenga, pero no se debe a que no haya. En otro orden, dijo que a casi cinco meses del presente año, el sector restaurantero se ha reactivado con la apertura al cien por ciento de los aforos, “se ha mejorado, hay más movimiento, aunque ha golpeado un poco la Feria de Santa Rita, la gente anda muy proactiva aprovechando estos eventos”.

Dijo que la modificación de los aforos en el semáforo epidemiológico ha beneficiado a todos, cuando tuvieron muchos meses restringidos. El industrial restaurantero apuntó que, no obstante, no se pueden descuidar algunas medidas de prevención como el uso de cubrebocas en áreas cerradas, la disposición del gel antibacterial, entre otras. Planteó que hay que seguir cuidando la salud y no bajar la guardia, porque la pandemia se mantiene, no ha terminado.