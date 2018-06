Arrestan a exprocurador de Veracruz acusado por desapariciones

**El colaborador del ex gobernador Duarte fue detenido cuando salía de un restaurante en la capital de la República.

La Crónica de Chihuahua

17 de junio, 17:33 pm

Ciudad de México, 17 de junio (SinEmbargo).- El ex Procurador General de Justicia y ex Fiscal General de Veracruz, Luis Ángel Bravo Contreras, fue detenido el día de hoy en la Ciudad de México por policías ministeriales, de acuerdo con distintos reportes. El ex funcionario estaba prófugo. Se le acusa de haber participado en desapariciones forzadas durante el sexenio de Javier Duarte de Ochoa.

Tras un operativo de inteligencia a cargo de personal de la Fiscalía General del Estado, el ex colaborador del ex Gobernador Duarte habría sido detenido cuando salía de un restaurante en la capital de la República.

Al menos 2 mil 750 personas desaparecieron en el estado de Veracruz en el periodo en el que Bravo Contreras fue Fiscal de Veracruz, de acuerdo con la organización I(dh)eas Litigio Estratégico en Derechos Humanos.

Bravo cuenta con una orden de aprehensión por su probable intervención en la comisión del delito de desaparición forzada de personas. El pasado 19 de febrero del este año, 19 ex policías estatales, entre ellos Bermúdez Zurita, y el ex director de la Fuerza Civil, Roberto Hernández Meza, fueron detenidos y vinculados a proceso por el mismo delito.

El pasado 13 de mayo, el Gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, informó que “la Fiscalía General del Estado obtuvo orden de aprehensión contra el ex Fiscal General del Estado, Luis Ángel Bravo, por su probable intervención en el delito de desaparición forzada de personas, en su modalidad de entorpecer la investigación y apoyar a que los responsables de su comisión eludieran la acción de la justicia”.

En ese momento, el Gobernador Yunes informó que se ofrecería una recompensa de 5 millones de pesos para quienes contribuyeran a la detención de Bravo. Yunes agregó que la Fiscalía General del Estado tiene pruebas contundentes para acreditar la implicación del ex Fiscal en delitos de desaparición forzada.

El pasad0 13 de mayo, Miguel Ángel Yunes Linares, Gobernador de Veracruz, ofreció hasta 5 millones de pesos a quien proporcionara información que ayudara a la detención del ex Fiscal General del Estado, Luis Ángel Bravo Contreras, a quien se le señala por presuntamente haber participado en la desaparición forzada de personas.

El delito, agregó Yunes en rueda de prensa, incluye el hecho de entorpecer as investigaciones y apoyar a los responsables de la comisión para que eludieran la acción de la justicia.

“La Fiscalía General cuenta con datos de pruebas contundentes que acreditan que Luis Ángel Bravo ordenó a personal bajo su mando ocultar y alterar el hallazgo de 13 cuerpos, mismos que fueron localizados en el lugar conocido como la Barranca de la Aurora en el municipio de Emiliano Zapata, Veracruz, y que es señalado por testigos como el lugar en el que arrojaban a víctimas de desaparición forzada, presuntamente cometida por servidores públicos de la Secretaría de la Seguridad Pública en el sexenio de Javier Duarte de Ochoa”, dijo.

Asimismo dio a conocer entonces que, el 11 de mayo pasado, la Fiscalía General del Estado obtuvo orden de aprehensión en contra de Bravo Contreras por los hechos referidos.

El mandatario recordó que por el caso se encuentran ya presos el ex Director de Servicios Periciales, la ex Fiscal de Investigaciones Ministeriales y la ex Delegada en Jalapa de la Policía Ministerial.

Bravo Contreras dejó el cargo poco antes de que el panista Yunes asumiera la gubernatura, en 2016, y en su lugar llegó Jorge Winckler, quien es identificado por se amigo personal del Gobernador.

¡Sea el primero en escribir un comentario!

---ooOoo---