Arranca obra de drenaje en colonia Humberto Gutiérrez, de Guaymas

**Producto de doce días de plantón, se logró que el gobierno del estado de Sonora destine recursos para la construcción de una primera etapa de la obra.

12 de septiembre, 19:30 pm

Guaymas, Son.- Luego de doce días de plantón, se logró que el gobierno del estado de Sonora destine recursos para la construcción de una primera etapa del drenaje sanitario de la colonia Humberto Gutiérrez, de Guaymas, informó Alberta Hernández Vilchis, dirigente del Movimiento Antorchista en la región.

Señaló que se tenían ya muchos años haciendo gestiones a las que inicialmente no se contestaba que no, pero no se cumplía y no se concretaba nada; y últimamente se ha dicho por parte de los gobiernos que definitivamente no se tienen recursos para este tipo de obras, pero esta movilización popular hizo que aparecieran, “quién sabe de dónde, pero aparecieron”.

Así lo señaló en el banderazo de arranque de la obra, mismo que estuvo encabezado por el dirigente estatal de su agrupación, Bernardino Domínguez Cruz y al que asistieron algunas autoridades.

Señaló que alrededor de cien familias serán las primeras beneficiadas y ya se preparan para seguir dando la lucha para que continúe la obra hasta culminarla.

Indicó que al plantón acudieron comisiones de todos los grupos antorchistas del Estado, mismas que lo sostuvieron llevando comida o aportando recursos para la compra de gas, de agua embotellada, lonas, banderas, volantes y muchos otros gastos que se tuvieron que hacer: “todo fue resultado de la colaboración y la fraternidad; por ello estamos muy agradecidos con nuestros compañeros y estamos bien puestos para cuando sea necesario acudir a su llamado; ahora se vienen nuevas luchas por completar el drenaje y los servicios que nos hacen falta, pero con la decisión, la participación y la fuerza de todos podremos lograrlo, como hasta ahora lo hemos hecho”, finalizó.

