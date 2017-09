Anunció Trump desmantelamiento del programa de «dreamers»

**Trump avanza de forma acelerada sobre riel racista.

La Crónica de Chihuahua

5 de septiembre, 20:00 pm

El gobierno de Donald Trump anunció que comenzará a desmantelar un programa de la era Obama que abrió la puerta a los menores que llegaron al país sin papeles a quedarse con permisos de trabajo, llamando al programa inconstitucional, ofreciendo al mismo tiempo la suspensión efectiva en seis meses para forzar al Congreso a encontrar una alternativa.

El anuncio, tras semanas de deliberaciones entre el presidente y sus principales asesores, supone un fuerte golpe para cientos de miles de inmigrantes (800,000), protegidos por el DACA, conocidos como dreamers (soñadores) que han vivido ilegalmente en el país desde que eran niños. Sin embargo, Trump le pasó la brasa ardiente al Congreso para que legisle definitivamente sobre el tema estableciendo una pelea pública que es probable que se librará durante meses.

Al anunciar la decisión en el Departamento de Justicia, el fiscal general, Jeff Sessions, uno de los miembros del Ejecutivo con posiciones más duras en inmigración, dijo que el expresidente Barack Obama, que aprobó por decreto el programa en el 2012, “quiso hacer específicamente lo que el Poder Legislativo se negó a hacer”, asegurando que su aplicación fue “un abuso de autoridad inconstitucional por parte del Poder Ejecutivo”.

“Antes de preguntarnos qué es justo para los inmigrantes ilegales, debemos de preguntarnos qué es justo para las familias estadounidenses, para los estudiantes, para los contribuyentes y para los que buscan empleo”, consideró Trump en un comunicado distribuido por la Casa Blanca.

El Departamento de Seguridad Nacional informó que a partir de este 5 de septiembre no procesará más solicitudes. Es decir, si un inmigrante no está protegido por el programa, ya no podrá acogerse al mismo. Las solicitudes presentadas antes serán revisadas caso por caso.

Los agentes fronterizos seguirán dando prioridad a la deportación de aquellos inmigrantes con antecedentes penales, por los que los “soñadores” tendrán en los próximos meses el mismo trato que habían recibido hasta ahora por las autoridades migratorias, según dijo Trump en su comunicado.

El expresidente Barack Obama reaccionó a la decisión calificándola de “cruel”, “contraproducente” y “equivocada”.

“La acción adoptada hoy no es necesaria legalmente. Es una decisión política y una cuestión moral”, publicó el expresidente en Facebook.

“Se trata de jóvenes que crecieron en Estados Unidos —niños que estudian en nuestras escuelas, jóvenes adultos que están iniciando carreras, patriotas que prometen lealtad a nuestra bandera. Estos dreamers son norteamericanos en sus corazones, en sus mentes, en todos los sentidos, excepto uno: en el papel”.

Obama ya había advertido que retirar el amparo a los dreamers sería uno de los contados casos que lo empujarían a intervenir de públicamente en la vida política otra vez.

A lo largo del día, varias universidades publicaron nuevos comunicados manifestando su apoyo a los estudiantes indocumentados que protegidos por DACA.

¡Sea el primero en escribir un comentario!

---ooOoo---