Antorcha se manifiesta nuevamente para exigir solución a demanda de vivienda

** Ni superiores ni subordinados tienen la sensibilidad para resolver, ¿Y quién es el afectado? El pueblo, el primero que debería ser atendido".

La Crónica de Chihuahua

13 de septiembre, 18:00 pm

** Solicitantes de predios han agotado todos los trámites desde hace 7 años y siguen esperando. En el estado hay 15 mil y 3 mil están organizados en Antorcha, «sólo estamos incluyendo una lista de 400 sin embargo se nos quiere hacer ver como el problema».

Chihuahua, Chih.- Por cuarta semana consecutiva, el Movimiento Antorchista en el estado de Chihuahua manifestó públicamente la problemática por la que atraviesan 400 familias solicitantes de predios para vivienda desde hace 7, 5, 4 y 3 años, a quienes no les han sido entregados a pesar de haber agotado todos los trámites solicitados. Las manifestaciones públicas se han realizado además como medida de presión pues hasta el momento no ha habido solución más sí nuevos argumentos para negarla y no hay visos de una respuesta favorable.

Se trata de 150 solicitantes de Delicias, 150 de Cuauhtémoc y 100 de Parral; en el primer municipio es donde se encuentran los afectados más antiguos y hace una semana se les dio la noticia por parte de las autoridades, de que 50 de ellos iban a ser retirados de la solicitud pues no hay cómo satisfacer la demanda.

El asunto ha sido tratado en difusiones y mítines públicos, en mesas de negociación, en manifestaciones, un plantón de 19 días y en los pliegos petitorios que anualmente entrega el antorchismo de Chihuahua al gobierno estatal en turno, pero sigue sin haber respuesta.

Ahora sin embargo, a pesar del reconocimiento de la Secretaría de Desarrollo Urbano de tener a 15 mil chihuahuenses en lista de espera por un predio, se quiere hacer ver como el problema o como «agitadores» de este a los antorchistas, responsabilizándolos así de la verdadera problemática que es la ausencia de solución a la demanda de vivienda, cuando hasta el momento se está exigiendo la atención para 400 solicitantes de un aproximado de 3 mil en esta organización que se encuentran en la misma situación.

Por la dirigencia estatal del Movimiento Antorchista, la profesora Julieta Ávila Arenas indicó que se ha recorrido ya mucho camino y con todos los requisitos cubiertos continúa Desarrollo Urbano dando largas con la intención de que se diluya este grupo de ciudadanos y pare de exigir, sin embargo, no ha sucedido; hay cansancio pero también molestia por el incumplimiento y es esto y la necesidad de vivienda así como de que se les haga justicia, lo que los mantiene en pie de lucha.

«El problema de los solicitantes de lotes es que en el papel estaba resuelto, pero ahora resulta que no se resuelve por la insensibilidad de las autoridades que criticaron a las anteriores, ¿qué les costaba resolverle a la gente para demostrar que ellos sí estaban con el pueblo pobre? Pero se enfrascan en más razones, en pretextos».

Por parte de Antorcha se han ido agotando todas las instancias y falta llegar al gobernador pues tras agotadas las técnicas, diplomáticas, oficiales, no hacen caso o no pueden solucionarlo ni superiores ni subordinados, indicó. El Movimiento Antorchista sigue en la postura de actuar bajo legalidad no obstante que a la gente, molesta por las dilaciones, le falta una chispita nada más, para explotar.

«Pero no somos agitadores, en realidad hemos dado muestras de que somos pacientes y de que queremos hacerlo todo por la vía de la legalidad. La gente antorchista ha sido burlada una y otra vez por años, pero quiere que se le responda legalmente y que no se les vaya a acusar de querer desestabilizar al sistema».

