Antorcha se convertirá en un partido político: Aquiles Córdova

** “Cuando Antorcha sea partido político, no va a aceptar tránsfugas de ningún otro partido y vamos a garantizar que los candidatos que Antorcha lance a los puestos de poder sean verdaderamente gente nacida del pueblo".

La Crónica de Chihuahua

3 de abril, 11:30 am

Pachuca, Hidalgo.- Aquiles Córdova Morán, dirigente nacional y fundador de Antorcha Campesina, reconoció que Antorcha Campesina busca constituirse como partido político, y que cuando lo logren, no va a aceptar a ningún tránsfuga de ningún otro partido, al mismo tiempo que señaló que el PRI y el presidente Peña le fallaron al pueblo de México, pero no a Antorcha, porque no tenían ningún compromiso con ellos.

Cuestionado tras su mensaje de que los partidos son una farsa si la conformación de Antorcha Campesina como partido no es algo similar, repuso, “no, no es lo mismo, porque cuando Antorcha Campesina sea partido político, no va a aceptar a ningún tránsfuga de ningún otro partido y vamos a garantizar que los candidatos que Antorcha lance a los puestos de poder sean verdaderamente gente nacida del pueblo, que además haya mostrado durante su vida que luchan por el pueblo pobre, que son leales a las causas del pueblo pobre, que son honrados, trabajadores, y que no buscan el poder para el beneficio personal”.

Córdova consideró que eso sólo se puede lograr garantizando que las filas del movimiento del partido futuro sean gente del pueblo, trabajadora y que gobiernen los hijos de esa gente.

Sobre cuando quedarían instituidos como partido político, indicó que es difícil definirlo con exactitud, porque hay muchos elementos, “si nos atuviéramos sólo a la membresía, Antorcha tiene mucha más gente que la inmensa mayoría de los partidos, quizá sólo el PRI nos gane con la membresía, pero hay otros factores, que es necesario cuidar, por ejemplo, contar con candidatos capaces de gobernar, por eso nosotros estamos pendientes a que se reúnan las condiciones fundamentales para que no seamos un partido más, porque de esos ya sobran en el país”.

Consultado sobre si el PRI y Peña Nieto le han fallado a Antorcha, contestó, “bueno, no tenían ellos ningún compromiso con Antorcha Campesina, aunque la prensa haya dicho otra cosa, nosotros no tenemos ningún compromiso con ellos, y ellos tampoco con nosotros”.

“LE HAN FALLADO AL PUEBLO, Y ESO LO VE TODO MUNDO, A ANTORCHA CAMPESINA NO, PORQUE NO TENDRÍA NINGÚN COMPROMISO, PERO AL PUEBLO LE HAN FALLADO”.

Ante la proximidad de las elecciones presidenciales, Córdova Morán fijo la postura de que Antorcha Campesina solamente le rinde cuentas al pueblo, y no es propiedad de ningún partido político, “si nosotros vamos a votar por alguien, será porque hayamos constatado que va a cambiar, cuando menos y en la medida que lo permitan las circunstancias, la política en favor de la gente del pueblo, es lo único que Antorcha le importa, no le importan nombres, no le importan figuras, a Antorcha sólo le importa que se garanticen los intereses del pueblo trabajador”.

Sobre la posibilidad de que apoyen al PRI y a Del Mazo en el Estado de México en la elección a gobernador, expuso que no ha escuchado a Del Mazo mencionar qué es lo que propone para el Estado de México.

“ESTOY ESPERANDO QUE DEL MAZO, O QUIEN QUIERA, LE DIGA AL PUEBLO DEL ESTADO DE MÉXICO QUÉ VA A HACER DESDE EL GOBIERNO, Y SOBRE ESA BASE JUZGAREMOS”.

Lo mismo dijo para el caso de Delfina Delgado, que postula por Morena para la gubernatura mexiquense, “a Delfina, a Josefina Vázquez Mota y a todos los que surjan, les pedimos que le hablen al pueblo claro y digan qué van a hacer contra los problemas básicos del pueblo, uno solo siquiera, la pobreza, qué van a hacer contra la pobreza, sobre esa base tomaré una decisión, no la he tomado todavía”.

Reconoció que en el Estado de México su organización ha sido muy golpeada, a lo que expuso, que ningún partido, incluido el PRI, hizo ningún compromiso con Antorcha Campesina, y que el golpeteo en contra de Antorcha se da en todo el país, “independientemente del partido que gobierne, los ataques contra Antorcha están a la orden del día, ahí no hay diferencia”.

¡Sea el primero en escribir un comentario!

---ooOoo---