Antorcha reitera llamado de llevar agua y drenaje para colonias del sur, a nuevo titular de JMAS

**En los días recientes, la oficina inauguró 15 pozos nuevos; “reiteramos que está pendiente un plan maestro para dotar de agua colonias muy olvidadas del sur”.

21 de febrero, 18:50 pm

Chihuahua, Chih.- El Movimiento Antorchista en el municipio de Chihuahua reiteró el llamado a la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) para que lleve agua y drenaje a una vasta zona del sur de la capital del estado.

La dirigente de la citada organización en el municipio, profesora Pilar Muñoz Márquez, indicó que está pendiente un plan maestro para dotar del vital líquido así como para tender la red de drenaje en colonias del sur muy olvidadas y por añadidura, muy pobres. “Con la llegada de un nuevo titular a la JMAS, el licenciado Roberto Lara Rocha, hacemos de nueva cuenta el llamado, de manera respetuosa, para que no se pause el proyecto, indispensable para que cientos de familias puedan vivir mejor”.

Las colonias que contemplarían ese plan, que fue discutido con el anterior presidente de la JMAS, Mario Mata Carrasco, son Los Llanos, La Soledad, La Noria, Las Cruces, Granjas Chihuahua 123, Granjas Chihuahua 5 y Tres Castillos. En estas colonias de la periferia, el agua es surtida por pipas de la JMAS de manera gratuita y los colonos literalmente cazan y persiguen a los piperos para que les dejen agua, pues dado el crecimiento en esa zona de la ciudad, no se dan abasto.

Con la llegada de la época de verano, que el calor comienza a sentirse desde mediados del mes de mayo, la cacería se vuelve una tarea desesperada para la gente del sur de la ciudad y al hacer falta el líquido las autoridades comienzan a racionar el uso del líquido tanto donde hay red como donde se surte con pipas, pero mientras en residenciales lujosos el agua alcanza hasta para llenar las albercas o que no pierdan su verdor los ejemplares parques de esas zonas, aquí no ocurre lo mismo.

Ejemplo claro son Tres Castillos y Lomas de Oriente, cuyos pobladores se quedaron sin agua en junio del año pasado al ordenar que no se distribuyera el agua de las pipas porque no alcanzaba y para no quedarse sin agua, tras la negociación de esta organización con el Ayuntamiento de Aquiles Serdán, a donde son cercanas estas colonias, se surtía del líquido, pero por ello debían pagar 100 pesos la pipa lo que a la larga les representaba un gasto más.

En días recientes, el nuevo titular de la JMAS anunciaba que junto con la Conagua (Comisión Nacional del Agua) habían inaugurado 9 pozos más incorporarlos a la red hidráulica municipal, algunas de las colonias son Praderas y Sol de Oriente, al suroriente de la ciudad. “Esperamos del titular de la JMAS nada más que cumpla su obligación como funcionario público de velar y distribuir equitativamente los recursos que son de todos los chihuahuenses, pero obviamente, haciendo la balanza al lado de los que más lo necesitan, los pobres de Chihuahua que no es justo que tengan que pasar las de Caín para poder beber un vaso de agua”, dijo para concluir Muñoz Márquez.

