Suspende el estado plantas tratadoras de Delicias

**Ante esa acción, el director general de la Tratadora de Aguas de Delicias S.A de C.V, Francisco Javier Ayala Michel, advirtió que acudirá a las instancias federales para hacer valer los derechos de su empresa.

Ciudad Delicias, Chih.- El Gobierno del Estado de Chihuahua determinó suspender por razones “de interés general” el contrato a la empresa que ganó la licitación federal para la construcción de las plantas tratadoras en Delicias.

Ante esa acción, el director general de la Tratadora de Aguas de Delicias S.A de C.V, Francisco Javier Ayala Michel, advirtió que acudirá a las instancias federales para hacer valer sus derechos como empresa.

Adelantó que acudirá a la Secretaría de la Función Pública Federal y al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, para denunciar lo sucedido, “desgraciadamente lo que deberían ser obras arrancando en estos momentos, se va a convertir en un problema de largo plazo”.

“No sabemos qué va a ocurrir, pero siempre buscamos como empresa apoyar al máximo para que la ciudad de Delicias, en Chihuahua, tuviera plantas de tratamiento de primera calidad, y bueno, ni hablar, es la única ciudad en Chihuahua de más de 2 mil habitantes que no tiene planta de tratamiento, teniendo una población de 140 mil habitantes”, sostuvo.

Lamentó que las líneas de crédito autorizadas por el Banco de Desarrollo de América del Norte (NadBank) por 80 millones de pesos, y de Banobras por 70 millones, se vayan a desperdiciar por la medida anunciada por el Gobierno de Chihuahua.

Así lo dejó establecido el director de la empresa Tratadora de Aguas de Delicias S.A de C.V, Francisco Javier Ayala Michel, durante su participación en la reunión pública semestral del Consejo Directivo de la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza (Cocef) y del Banco de Desarrollo de América del Norte (BDAN) llevada a cabo en Hermosillo, Sonora, el pasado 15 de junio.

El empresario envió a este medio informativo un video conteniendo su participación de dos minutos en este importante evento:

“No vengo a traer algo de noticias positivas. Nuestra empresa tiene el contrato para diseñar, construir y operar, las plantas de tratamiento de Delicias, Chihuahua; y esto en lugar de arrancar está a punto de volverse un litigio”.

“El mes pasado llegaron las autoridades de Chihuahua a querer terminar el contrato, dándonos una compensación mínima. Nosotros llevamos ocho años trabajando en este proyecto, apoyando en todo lo necesario.

“Agradezco al NADBANK que ya estaba autorizado el financiamiento por 80 millones de pesos, Banobras, su aportación de 70 millones de pesos a fondo perdido, también se va a desperdiciar, y desgraciadamente lo que deberían ser obras arrancando en estos momentos, se va a convertir en un problema de largo plazo”.

“Afortunadamente estamos en un país de Instituciones y de Leyes, y no nos deja más que acudir a la Secretaría de la Función Pública Federal, al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, para defender nuestros derechos, desgraciadamente en la situación de nuestro proyecto no sabemos cuántos años se va a llevar, no sabemos qué va a ocurrir “.

La construcción de las plantas tratadoras de agua en Delicias es un proyecto que la ciudadanía espera desde hace varios años, para terminar con el vertido de aguas residuales al río San Pedro.

