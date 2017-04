Alistan un paro de labores por falta de pago, profesores de Chihuahua

La Crónica de Chihuahua

29 de abril, 10:00 am

Chihuahua, Chih.- Unos mil profesores de la Sección 42, de preescolar, primaria y secundaria en todo el estado, comenzaron a reunirse para proponer acciones de presión, ante la falta de pago desde el 15 de febrero del año en curso a la fecha, y del servicio médico.

Se habla de un adeudo de por lo menos seis quincenas, que han trabajado sin pago y sin el servicio médico que les corresponde, aunque, únicamente algunos de ellos, han recibido un adelanto, pero por vía sindical. Como no se ha visto respuesta por parte del sindicato, se están creando grupos de maestros en WhatsApp, para tener reuniones.

Una de las primeras acciones, será una manifestación, pero después de dar margen a que se les diera una respuesta hasta el día 1º de mayo.

El siguiente paso, si no hay respuesta, sería un paro de labores. La información que dieron a conocer los educadores, es que Gobierno del Estado no ha regularizado esa situación, pero tampoco se ha acercado el sindicato, que en su momento les prometió que se haría una negociación, pero al entrar el servicio profesional docente, tener injerencia en la cuestión de las certificaciones en el sistema, que es una cuestión del orden federal. Ya el gobierno del estado dijo que todo dependía de allá, aunque, en realidad, no se sabe por qué está detenido el trámite.

La explicación que les dieron, según los maestros, fue que mientras se tramitaba la base se les iba cortar el pago y se reanudaba ya con plaza, que entonces les pagarían todo lo que se les debe. Pero aunque ya les dieron un nombramiento definitivo, se les comenzó a pagar como interinos, para ahorrarse, puesto que cuando se otorga la clave nueva de que ya tienen base, sube mil pesos más en el salario.

En la zona norte que es el 100%, un maestro de primaria gana un sueldo quincenal de 6 mil pesos, con los respectivos descuentos, y quienes trabajan con sueldo del 60%, como Chihuahua, Cuauhtémoc, Delicias, Jiménez, ellos ganan entre 3 mil 500 y 4 mil quincenales. Desde que se les cortó el pago, también los dejaron sin servicio médico, y desde el 15 de febrero que entraron todos al sistema están sin ese servicio y trabajando sin el pago, recalcaron los profesores.

