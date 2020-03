Alfredo del Mazo, insensible ante el reclamo de 25 mil mexiquenses

11 de marzo, 13:04 pm

**Antorcha formará su partido político para gobernar México y el Estado de México: Brasil Acosta Peña

Estado de México.- Más de 25 mil campesinos, colonos, estudiantes y profesores organizados en el Movimiento Antorchista del Estado de México marcharon por las principales calles de Toluca para exigir al Gobierno estatal, que encabeza Alfredo del Mazo Maza, resuelva de carácter urgente peticiones de la población que, desde el inicio de su administración le fueron planteadas y las cuales, se ha negado a atender.

No obstante que las peticiones son reales y de carácter urgente, el gobierno del Estado de México hizo un desplante a las más de 25 mil personas que se manifestaron públicamente al presentar como negociador, pero sin ninguna capacidad de decisión, al director de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario estatal.

Por ello, al no ser atendidos por el propio gobernador, inmediatamente se retiró la dirigencia estatal antorchista encabezada por: Brasil Acosta Peña, Jesús Tolentino Román Bojórquez, Maricela Serrano y Telésforo García, quienes públicamente anunciaron que aumentarán la denuncia pública en todo el estado hasta que el gobierno de Alfredo Del Mazo atienda las demandas más sentidas de los mexiquenses y, en especial la de los campesinos, pues de no recibir el apoyo agrario a tiempo, se verá afectado el campo y miles de familias campesinas sufrirán de hambre.

Los campesinos solicitaron fertilizantes subsidiados al cincuenta por ciento, para ochenta mil pequeños productores, para lograr una buena cosecha ya que, de no obtener dicho apoyo, corren el riesgo de padecer hambruna.

Otros de los problemas que el Gobierno del Estado de México no ha resuelto, es la atención y el equipamiento de varios centros de salud de los municipios de Nicolás Romero, Ecatepec e Ixtapaluca; se ha negado entregar el pago de nómina de maestros; y niega apoyos y acciones sociales como la entrega de la Tarjeta Rosa; la terminación de obras de infraestructura pública en varios municipios, y el inicio de obras de infraestructura con recursos federales, denunció Brasil Acosta líder Antorcha en el Estado de México y diputado federal.

Con tractores, caballos, herramientas de campo, pancartas y banderas en mano, fue como miles de antorchistas de 105 municipios que comprenden la entidad marcharon en las principales calles de Toluca, con el fin de que sus demandas sean escuchadas y atendidas urgentemente por el mandatario estatal.

El dirigente del antorchismo mexiquense, ante la negatividad del gobernador Alfredo del Mazo Maza, pidió a los agremiados unir fuerzas para formar el partido político que será creado por el pueblo trabajador para que gobierne a México a favor de los más desprotegidos.

“Antorcha ya llego a su madures y si Antorcha no está incluida en programas del gobierno federal, nos toca organizarnos, formar nuestro propio partido político, ganar las elecciones y gobernar nosotros. Si gobierna Antorcha, todos tendrán fertilizante, salud, educación, obras y servicios, tenemos que prepararnos, porque nosotros no seremos un partido insensible que no escuche al pueblo”, indicó el dirigente estatal durante el mitin que realizaron los más de 25 mil antochistas frente a palacio de gobierno.

