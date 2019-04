Achaca directora del Cobach a una llamada «ideología de género» la polémica del cabello

12 de abril, 14:22 pm

Chihuahua, Chih.- Tras el debate abierto desde ayer, la directora general del Colegio de Bachilleres, María Teresa Ortuño Gurza, atribuyó a una tal «ideología de género» la polémica suscitada en torno a la postura de la institución de no dejar entrar a los jóvenes que lleven el cabello un poco largo -sin precisarse cuántos centímetros significa largo- y que ayer dejó a un grupo de adolescentes fuera de clases en el Plantel 3.

Y aunque la Ley máxima de la nación, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que otorga el derecho supremo a la educación, está por encima de cualquier ley particular y con mayor razón muy por encima de cualquier reglamento, Teresa Ortuño se atrevió a señalar que aquí «la Constitución no entra».

Aseguró que la Constitución no entraba en este asunto, que no se estaba negando a nadie el derecho a la educación. Pese a que sostuvo que en caso de que una autoridad competente les instruyera actuar de forma diferente lo estarían acatando, enfatizó que ella «por motu propio» (entre paréntesis, no se dice así, la señora directora debería saber que la expresión correcta es «motu proprio», no «por motu propio») no estaría promoviendo la modifición del reglamento.

Ortuño se manifestó partidaria, más que de la imposición de una idea, escuchar el parecer de los padres y docentes para dar una respuesta educativa y no ideológica a esta situación.

La directora del Cobach refirió que tenía dos maneras de responder a la polémica, una vía ideológico- política; «qué barbaridad, una discriminación de estereotipo de género, porque la ideología de género tanto daño nos ha hecho que ha llegado hasta esto, por ejemplo uno se pregunta lo que pasa en el Ejército en donde ahí los soldados hasta son adultos mayores de edad y tienen reglas y ahí nadie piensa en plantear al Ejército esta pregunta».

Ortuño reconoció que sabía que si ellos fueran a un amparo y jurídicamente lo pelearan era muy posible que la autoridad competente les ordenara revisar el reglamento interno, si fuera el caso «acataríamos cualquier instrucción», si bien consideró interesante conocer también cuál sería la respuesta de un docente, un padre de familia y la comunidad, haciendo alusión al apoyo mayoritario obtenido en las redes sociales a la postura del Cobach.

