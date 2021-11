Acepta funcionaria de Sheinbaum que viajó a Guatemala en avión privado

**Paola Félix puso su renuncia a disposición de Sheinbaum, pero solamente después de que fuera exhibida masivamente en las redes sociales por viajar a expensas de patrocinadores interesados.

6 de noviembre, 19:34 pm

La secretaria de Turismo de la Ciudad de México, Paola Félix Díaz, renunció a su cargo

este sábado, informó el gobierno de Claudia Sheinbaum en un comunicado.

Antes de que su renuncia fuera aceptada, la funcionaria aseguró que no había sido detenida en Guatemala, que no ha cometido ningún acto ilícito y aceptó que viajó en un avión privado. Félix Díaz puso su renuncia a disposición de Sheinbaum, pero solamente después de que fuera exhibida masivamente en las redes sociales por viajar a expensas de patrocinadores interesados.

“Me encuentro en Guatemala en un evento social al que fui invitada. Viajé en un vuelo privado, es falso que haya sido detenida y es falso que el vuelo lo pagó un proveedor. No he cometido ninguna actividad ilícita, pero he decidido poner a disposición de Claudia Sheinbaum mi renuncia”, escribió Félix Díaz en sus redes sociales.

En la misma tarjeta informativa en la que confirmó la renuncia de la secretaria de Turismo, el gobierno capitalino sostuvo que “los principios de la austeridad republicana son fundamentales para el gobierno capitalino, por lo que refrenda su compromiso con la honradez y transparencia”.

Paola Félix Díaz estaba al frente de la dependencia que se encargó de organizar el Desfile Internacional de Día de Muertos, que se llevó a cabo en la capital mexicana el pasado 31 de octubre.