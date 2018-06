¿Acarreados y come-tortas de 500 pesos? ¡Pero por supuesto que no!

** "Te lo prometo que no. Conoce el proyecto. Date cuenta de todo lo que se ha trabajado en Ixtapaluca en los últimos 5 años, algo que no se había visto antes del 2013. Nada más chécate lo que sigue:

9 de junio, 18:02 pm

Por Metztli Villanueva

Ayer respondí un comentario donde decían que en esta foto había «come tortas de $500» y «acarreados» a lo que le contesté:

"Te lo prometo que no.

Conoce el proyecto. Date cuenta de todo lo que se ha trabajado en Ixtapaluca en los últimos 5 años, algo que no se había visto antes del 2013.

Nada más chécate lo que sigue:

•Polivalentes

•Trasporte Universitario Gratuito

•Becas del 50% a profesores para que hagan maestrías y doctorados

•Parques recreativos.

•Centros de Desarrollo Comunitario

•Albercas

•Una ciudad deportiva

•Programas Sociales (jóvenes en tu comunidad, madres solteras, Mujeres por Ixtapaluca, etc.)

•Un Centro Recreativo para el Adulto Mayor (único en su tipo)

•Pavimentaciones

•Mayor seguridad (cuando la Lic. Maricela recibió el municipio, ocupabamos el lugar #5 en delincuencia, actualmente ocupamos el #86)

•Macro Proyecto del Puerto Seco (generará más de 20mil empleos para los ixtapaluquense)

•Casi Bandera blanca en techumbres escolares

•Barda perimetrales, aulas, laboratorios, mobiliario para las escuelas.

Y puedo seguir diciendo mil cosas más que se han hecho en Ixtapaluca pero no acabo.

Sé que aún falta muchísimo por hacer en nuestro municipio, pero Roma no se construyó en un día, la lucha es larga, pero ya se inició.

Entiendo que es difícil creer en un partido, por la ola de inconformidad que se vive a nivel Nacional, pero también es muy importante saber ser objetivos. Los hechos en Ixtapaluca hablan por sí solos y bien decía un gran líder «Por tus frutos os conoceré», y el proyecto que encabeza en Ixtapaluca la Licenciada Maricela Serrano Hernández se ha dado ha conocer por sus resultados.

Así que no, en esa foto no hay acarreados, hay ixtapaluquenses que no siguen modas políticas y que realmente quieren que en nuestro municipio siga existiendo el progreso."

Y éste comentario va dirigido a todas las personas que me han cuestionado el porqué apoyo a la Licenciada Maricela Serrano Hernández. Porque mi posición política va más allá de algún color, mi posición política está definida por los hechos en Ixtapaluca.

