AMLO y Morena, insensibles y equivocados: edil de Ixcaquixtla, Puebla

**Ixcaquixtla está sufriendo. Históricamente le llegan pocos recursos y con los recortes a sus participaciones se dejaron de hacer obras de impacto y de importancia.

La Crónica de Chihuahua

16 de julio, 07:26 am

Por Adrián Salazar

Ixcaquixtla ha sido tratada mal presupuestariamente, pues los pocos recursos que reciben apenas y alcanzan para atender las necesidades de la gente. Esta situación se amortiguaría por medio del Ramo 23, recursos con los que se realizaban obras, ya sea que la ejecutara el ayuntamiento o el estado, pero se hacían obras que los municipios no podían aplicar con los recursos propios. Con los recortes sufridos, las administraciones enfrentan graves crisis, que se enconan con la contingencia sanitaria y las malas políticas del gobierno federal y estatal en manos de Morena, así lo explica Salvador Castañeda Luna, presidente de Ixcaquixtla.

¿Cuál es la situación financiera por la que atraviesa el municipio?

Ixcaquixtla está sufriendo. Históricamente le llegan pocos recursos y con los recortes a sus participaciones se dejaron de hacer obras de impacto y de importancia. En las participaciones desde diciembre pasado vino un recorte fuerte y de ahí han venido disminuyendo. En este mes de junio la disminución representa 42.5 por ciento respecto al mes anterior y de 62.5 por ciento al mismo mes del año pasado. Recibimos una tercera parte respecto al año 2019.

Recibimos un municipio muy abandonado, descuidado en el mantenimiento de las instalaciones, sin sanidad en las finanzas, pues dejaron muchas deudas ante el gobierno del estado, amparos que promovieron particulares, el reducido parque vehicular convertido en chatarra y en la actualidad, por esa falta de recursos, no hemos logrado pagar esas deudas. Por otro lado, no hemos podido adquirir patrullas; le hemos solicitado algunas al gobierno del Estado porque el gobernador anunció un ambicioso plan de adquisición de patrullas para la policía estatal y para los municipios, a nosotros no se nos ha concedido ni una sola.

Toda esta dificultad para tener finanzas sanas nos ha costado mucho sacrificio. Pero hemos llevado un gobierno con mucha autoridad por las condiciones en que recibimos el municipio y por el compromiso con la población, de tal manera que en nuestra gestión ha sido prioritario atender los problemas de salud de la gente. No hemos descuidado a ningún enfermo y les hemos dado el apoyo de acuerdo con nuestras condiciones. En medio de la pandemia implementamos acciones para proteger a la población, como la adquisición de insumos para desinfectar las áreas públicas como los parques, el mercado, además de campañas para informar oportunamente a la población sobre las medidas de las autoridades sanitarias, apoyar al hospital que, aunque esta medianamente equipado, carecía hasta de gel antibacterial y cubrebocas, además de contratar a personal médico que atendiera las 24 horas; también implementamos un programa de apoyo alimentario.

Implementar todo esto en las condiciones actuales es muy complicado porque, por ejemplo, los 540 mil pesos que nos llegaron no alcanzan ni para la nómina, y tenemos que pagar además alumbrado público, la energía eléctrica del pozo, combustibles para los vehículos de recolección de la basura y una serie de gastos corrientes. Pero en materia de apoyo social ¿qué vamos a hacer? Es difícil poderlo atender si no se evitan los recortes y se recupera el presupuesto que, aunque tampoco es suficiente, por lo menos veníamos sorteando con mucho sacrificio las dificultades porque nuestro equipo de trabajo está conformado por personas consientes de la responsabilidad que tenemos de cumplirle a la gente.

¿Cómo responde la población ante estos recortes al presupuesto?

Hemos realizado la denuncia pública, la protesta, porque el gobierno del Estado no nos ha dado ninguna explicación y ni nos ha dicho cuál va a ser el comportamiento en este tema para los meses venideros.

Creo que aquí en Ixcaquixtla las personas están conscientes de esas limitaciones. Nuestra administración está a la vista de todo mundo y saben que no estamos utilizando mal los recursos, por el contrario, estamos haciendo un esfuerzo por atender las necesidades de la población, estamos trabajando.

Tenemos que decirle a la gente lo que está pasando en medio de la pandemia. Los recortes agravan más la situación porque es algo que se genera de una política insensible y equivocada, tanto del gobierno estatal como federal, ambos en manos de Morena.

La situación económica amerita un coste de personal y reducción de salarios, acciones que no hemos realizado, ni tampoco hemos dejado de brindarle a la ciudadanía los servicios que requiere, pero si en una o dos semanas no hay respuesta por parte del Gobierno del Estado, tendremos que decirle a la gente que no es nuestra responsabilidad y por tanto, invitarlos a luchar y que entiendan que la conducción que se está dando al país, aplicando una política de una supuesta austeridad bajo la bandera de combatir a la corrupción, es una política que traducida a los hechos, en lugar de beneficiar, está perjudicando a la gente.

La gente sabe que le han quitado programas como prospera, cuando menos aquí en el municipio ayudaba mucho a la economía familiar el hecho de que llegaran esos recursos; en el seguro popular encontraban alguna alternativa, aunque con muchas deficiencias, es un apoyo que ya no se tiene. Nuestra población aquí vive del campo, tenía por lo menos apoyo de fertilizante, algún equipamiento menor para la agricultura y eso tampoco existe ya. La gente ha venido resintiendo eso y se puede detonar un problema social.

El gobierno federal y estatal deben entender que, de no resolverse esta situación, lo que puede pasar es que haya inconformidad social desbordada contra el gobierno porque la gente sabe que no es un problema de los ayuntamientos, nosotros lo estamos demostrando con la lucha que estamos dando que estamos inconformes y que estamos de lado del pueblo y que vamos a seguir encabezando esta incomodad.

¿Por ser un gobierno antorchista no se le da respuesta?

Yo creo que el gobierno del estado este entrampado en esta afirmación. Aunque nosotros somos antorchistas, somos legítimamente representantes de nuestro pueblo, legalmente autoridades sobre una base democrática como lo establece el artículo 115 constitucional y, por eso, no nos deberían tratar despectivamente bajo el argumento de ser antorchistas.

Desde que Miguel Barbosa tomó posesión, dijo que trataría de igual forma a todos los ayuntamientos, pero cuando tiene oportunidad de descalificar una iniciativa de nosotros lo hace bajo ese argumento. Además, ha habido apoyo por “debajo del agua” a ayuntamientos morenistas, por ejemplo, el manejo de programas de apoyo al campo se lo dan a la estructura de Morena para que ellos operen, pero cuando la gente de Antorcha lleva sus expedientes hasta los traspapelan; en el reparto de las despensas, vino gente de Morena que hizo de las suyas respecto a cómo distribuirlas, es decir, en los hechos, no es cierto que haya un trato y un respeto institucional hacia los municipios.

Todo se hace con un cálculo político porque se acercan as alecciones de 2021 y de esa manera piensan ahorcarnos y enfrentarnos con la población. Aquí en Ixcaquixtla el grupo de Morena no tiene arraigo porque nunca ha trabajado verdaderamente con la gente.

¿Cuál es la opción para salir de esta crisis?

El gobierno estatal y federal deben entender que los municipios tienen muchas necesidades, que es una injusticia el que se les recorte el presupuesto. Cuando menos se nos debería seguir entregando los montos que se venían manejando para no afectar a la población. Se debe considerar que estamos en medio de una pandemia, aparte de eso, no hay medicamentos e insumos para la atención de la gente y que la contingencia sanitaria va a extenderse por mucho tiempo, de acuerdo con los especialistas.

La población debe estar pendiente, porque si no se resuelve esta situación, debemos de unirnos más y luchar como municipio porque no tenemos fórmulas mágicas: nos apoyamos en el pueblo. Con la unidad y conciencia del pueblo tenemos que resistir y no podemos darnos por derrotados; lo vamos a encabezar para dar la batalla.

No somos los únicos, los otros ayuntamientos están en situación y se deben dar cuenta que si no están con el pueblo o contra él; si ellos no quieren luchar, es asunto de ellos, pero nosotros si vamos a dar la batalla, hay gente que también está inconforme y actuando sobre esta base, podremos salir adelante.

