AMLO cancela estancias infantiles, pero da al PT 800 mdp: MCCI

**A pesar de que el presidente dijo que no daría recursos al PT porque le restaría autoridad tras cancelar las estancias infantiles, confirman que ya se negoció la multimillonaria partida presupuestal.

21 de mayo, 18:24 pm

En febrero pasado, luego de que anunciara que se cerrarían estancias infantiles para acabar con un esquema que daba pie a la corrupción, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no entregaría recursos al Partido del Trabajo (PT). Hoy se sabe que ese partido (aliado de AMLO en la contiende electoral) recibirá 800 millones de pesos para sus Centros de Desarrollo Infantil (Cendi).

De acuerdo con Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), el senador petista Joel Padilla, confirmó que ya se negoció la multimillonaria partida en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) que le será entregada al PT.

“¿Cómo le vamos a dar dinero a los Cendis del PT si no les vamos a dar a las estancias infantiles? Porque se les va a dar a los padres. Los Cendis del PT son muy cercanos a nosotros, pero si no actuamos con rectitud y parejos, no tendríamos autoridad”, dijo el presidente el 14 de febrero.

Así lo revela el legislador en entrevista con MCCI:

–“En 2019 no se ha recibido un peso de este año hasta que aparezcan los lineamientos”, dijo el senador Padilla ayer.

–¿Pero sí hay una partida en el PEF?

–Claro que sí hay partida…. Expansión de la educación inicial.

–Son 800 millones de pesos, ¿no?

En esa charla, Padilla apunta que ese es el rubro que tiene el presupuesto de egresos y que no se ha ejercido aún porque están terminando los lineamientos y aún deben celebrarse convenios con las entidades federativas para su operación ya completa.

“Se están construyendo o elaborando lineamientos para que ese programa funcione regularmente (…) Lo que ahí se vio con el secretario Esteban Moctezuma fue que ya se habían concluido los lineamientos, vimos que en algunos días aparecerán en la página de la SEP”, agregó el senador.

Esta ONG destacó que la celebración de una reunión llevada a cabo el mismo día que el Senado aprobó la reforma educativa, en la que senadores y dirigentes del PT se reunieron con el secretario de Educación, Esteban Moctezuma, para abordar la “regularización” de sus Cendis y Centros de Asistencia al Desarrollo Infantil (Cadi).

Desde 1990, a través de asociaciones civiles y órganos públicos descentralizados, el PT ha operado 80 Cendis en 18 estados del país, para lo que ha recibido recursos públicos, parte de estos han sido objeto de observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, resalta MCCI.

El senador Padilla aseguró que López Obrador sí está comprometido con el proyecto de Cendis del PT y recuerda que incluso ese “compromiso” fue mencionado en el discurso de AMLO en el Zócalo el 1 de diciembre.

“Se regularizarán los Cendis promovidos por el Partido del Trabajo; ambos programas (este y el de Estancias Infantiles que ya canceló) tendrán recursos garantizados en el presupuesto y pasarán a formar parte las secretarías de Bienestar y Educación”, dijo el Presidente horas después de rendir protesta.

En el PEF 2019, la partida U031 “Expansión a la Educación Inicial”, es un subsidio de 800 millones de pesos de los que no se ha ejercido un peso, pero tampoco ha sido cancelada ni los recursos transferidos a otro rubro. El presupuesto 2019 asignado al Programa de Estancias Infantiles, era de 2,041 millones de pesos. Para operar 80 Cendis, el PT recibirá una cantidad igual al 39% del presupuesto para Estancias Infantiles que atendía 9532 estancias.

