AMLO: Memes recuerdan promesa de sistema de salud como en Dinamarca

* En redes sociales se viraliza un fragmento de video cuando López Obrador dijo que aspiraba a que hoy los mexicanos tuvieran atención médica como en el país escandinavo.

1ro de diciembre, 12:08 pm

Por: SUN

Este 1 de diciembre "Dinamarca" es tendencia en redes sociales y es que decenas de tuiteros recordaron la aspiración del Presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), de que en esta fecha los mexicanos tendrían un servicio de salud pública como el danés.

Este martes se cumplen dos años de que el Mandatario llegó a la Presidencia, luego de tres candidaturas presidenciales.

También, hoy entró en vigor el acuerdo para que las personas sin seguridad social tengan atención gratuita, que incluye las hospitalizaciones, consultas, procedimientos o estudios auxiliares de diagnóstico.

Publicó Angie en un Twit:

@Jolisourire21

Ya solo falta 1 día para que nuestro sistema de salud sea como el de Dinamarca 🇩🇰

Que pinshes nervios !!!!

Me la he pasado todo este año cuidándome, pero la próxima semana ya me voy a enfermar para estrenar todos esos servicios de primer mundo.

Y publicó también

Mexicano100PC "Como anillo al dedo"

@Mexicano100PC

Me acabo de asomar por la ventana y sí!!!! Ya somos Dinamarca. Pensé que iba a ser mentira. Aquí la vista desde mi sala. Gracias 4T

Y así, con ese humor tan propio de los mexicanos, usuarios de las redes sociales hicieron de las suyas y tomaron venganza por todas las ofensas, omisiones, verdades a medias, mentiras a medias, mentiras totales, decepciones, agravios, cierres, faltantes de medicinas, de atención hospitalaria, de falta de ... m... de todo lo que falta y que López (Lopitos) pretende no surtir nunca en su vida, porque "los otros eran corruptos y nosotros no somos iguales".

¿Justicia poética?

