A escala nacional, denuncian a Barbosa por intervención electoral en Huitzilan y Ocoyucan

* Denuncian en todo Puebla impugnaciones irregulares en Huitzilan y Ocoyucan * Barbosa quiere entregarle el poder al cacicazgo

La Crónica de Chihuahua

8 de julio, 05:53 am

Puebla, Puebla.- Las dirigencias regionales en este estado del Movimiento Antorchista denunciaron al gobernador Miguel Barbosa por fomentar a que se viole la ley al permitir que reciban impugnaciones de manera tardía, y pretender –con el respaldo del IEE-, desbancar a los presidentes municipales electos de Huitzilan y Ocoyucan, quienes el pasado 6 de junio fueron respaldados por amplia mayoría por ciudadanos en las urnas.

Por ello, a nivel nacional se alza la voz contra este atropello por parte del gobernador morenista. “Legalmente nuestros compañeros ganaron las elecciones y no hubo irregularidades, según consta en las actas del propio IEE”, destacó Juan Manuel Celis Aguirre, dirigente en Puebla del antorchismo.

Celis Aguirre llamó a la ciudadanía a defender los triunfos de los candidatos antorchistas, porque “son legítimos y contundentes”.

“Antorcha defiende, en el marco de la ley y en la calle, el triunfo y la voluntad de los pueblos de Huitzilan y Ocoyucan; no vamos a permitir que el gobernador del estado, su partido, y el IEE, agredan y violenten la libertad de los pueblos”.

Celis Aguirre sentenció que el gobierno del estado está interviniendo con las impugnaciones, “pero Antorcha no se va a dejar, no vamos a permitir este tipo de atropellos contra los pueblos que ya decidieron”.

“Josué Elías Velázquez de Huitzilan y Rosendo Morales de Ocoyucan hicieron campañas ejemplares y limpias. Por eso, Antorcha dice que no vamos a permitir un atropello. No habrá otro presidente municipal si no es el que el pueblo ya eligió”.

El líder antorchista afirmó que con la denuncia contra el arbitrario gobernador, inicia la fase nacional para que “todo México sepa que Barbosa usa la ley a su antojo, en contra de los poblanos”.

Denuncian en todo Puebla al gobierno morenista

Con conferencias de prensa en las ciudades más grandes del estado, Antorcha denunció las mentiras e irregularidades de las impugnaciones realizadas contra a los triunfos electorales de Josué Elías Velázquez, en Huitzilan, y Rosendo Morales, en Ocoyucan.

En Atlixco, Izúcar, Tehuacán, Zacatlán, Huauchinango y Acatlán, los líderes de esas zonas hicieron pública la defensa y el apoyo por parte del antorchismo de todo el estado contra estas impugnaciones, que son ilegales y tramposas.

Sady García Córdova, líder de Antorcha en Huitzilan, denunció las irregularidades de las impugnaciones que pesan en contra del triunfo de Josué Elías Velázquez Bonilla.

Dijo que el candidato de Morena, Gabriel Maldonado, incurrió en una falta gravísima por la que, de entrada, sería causa para desechar su alegato: no presentó la impugnación en la instancia correspondiente.

Afirmó que los argumentos que presenta son falsos, pues el morenista asegura que la planilla de Josué Elías rebasó el tope de campaña, “sin embargo, el propio INE emitió los documentos a través de la Unidad de Fiscalización de que no hubo tal exceso”.

En el caso de Ocoyucan, informó, las tres impugnaciones presentadas son, en sí, copia de una sola, y se ha dado puntual respuesta a cada uno de los argumentos, “que pierden toda solidez y seriedad al momento que uno las lee”. Puso por ejemplo el tercer agravio que se expresa en la impugnación: la falta de un representante de partido del PAN. “De eso se queja el PAN y, aunque esto es falso, tendría sentido su queja, pero también de eso mismo se quejan Morena y Nueva Alianza ¿ellos qué tienen que ver con el PAN?”, argumentó.

“En esta elección hubo otros intereses por parte de quienes ahora impugnan, son elementos que deben considerar antes de admitir una impugnación, pero no lo hicieron y así lo aceptaron”.

Cuestionó también el actuar del Instituto Electoral del Estado, pues no ha transmitido las impugnaciones al Tribunal Electoral del Estado de Puebla, cuando ya debió haberlo hecho para que este pudiera resolver sobre ellas. “Parece que lo hace a propósito, para que no puedan tomar protesta el 15 de octubre, ya que sabemos que esas resoluciones tardan. Estas acciones están pensadas a impedir que nos defendamos, esto es algo peligroso”.

En este contexto, denunció el que Miguel Barbosa, gobernador del estado, “este fomentando que se viole la ley al permitir que reciban estas impugnaciones de manera tardía, el carácter dilatorio del proceso para impedir que nos defendamos; está entregarle el poder al cacicazgo retrógrada y violento”.