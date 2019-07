30 mil antorchistas exigieron al gobierno de Alfredo del Mazo solución urgente a demandas sociales

Toluca, México.- Ante la negativa del Gobierno estatal de solucionar peticiones de obras y servicios para cientos de comunidades vulnerables, 30 mil antorchistas de diversos municipios del Estado de México, por medio de una marcha y mitin pacífico, exigieron a la administración encabezada por Alfredo del Mazo Maza, solución inmediata a demandas de salud, educación, servicios y obras públicas, las cuales beneficiarán a millones de mexiquenses.

La marcha antorchista fue encabezada por Brasil Acosta Peña, dirigente antorchista en el Estado de México y diputado federal, Jesús Tolentino Román Bojórquez, Maricela Serrano Hernández, presidentes municipales de los municipios de Chimalhuacán e Ixtapaluca respectivamente, y Telésforo García Carreón, diputado local, quienes estuvieron acompañados por miles de colonos, amas de casa, campesinos, comerciantes, estudiantes, obreros y profesores, solicitaron al mandatario estatal atienda y dé pronta solución a las demandas sociales que no han querido resolver las dependencias gubernamentales.

Durante el mitin que realizaron los miles de antorchistas provenientes de Chimalhuacán, Ixtapaluca, Ecatepec, Nicolás Romero, Nezahualcóyotl, Volcanes, Chalco, Atlacomulco, Valle de Toluca, Región Tierra Caliente y Sur; denunciaron ante la opinión pública la falta de atención por parte de la administración estatal y mencionaron los temas más urgentes que requieren sean atendidos, como son: construcción y reparación de las instituciones educativas que fueron afectadas por el sismo de 2017 y la tromba de agosto de 2018 en Chimalhuacán, y otras demarcaciones, afectando a más de 30 mil estudiantes de varios municipios.

Otros de los graves problemas que el gobierno del Estado de México no ha resuelto es la atención y equipamiento de varios centros de salud de los municipios de Nicolás Romero, Ecatepec e Ixtapaluca; apoyo al magisterio para pago de maestros, instrumentación de apoyos y acciones sociales, terminación de obras de infraestructura pública en varios municipios, inicio de obras de infraestructura con recursos federales del año 2018, construcción de la Universidad Politécnica de Chimalhuacán, inicio de construcción del campus del Centro Universitario Tlacaélel de Ixtapaluca.

Así como el reconocimiento de 12 escuelas en funcionamiento a las que no les han entregado las CCT´s y mobiliario escolar para 87 escuelas, entre otras necesidades que sean atendidas de urgencia para que millones de mexiquenses puedan vivir dignamente.

El dirigente estatal antorchista, durante su mensaje político a los asistentes, indicó que “el Movimiento Antorchista es la conciencia del pueblo”, por lo que treinta mil antorchistas se dieron cita en Toluca para hacer uso de la libre manifestación y denunciar el nulo apoyo por parte del gobierno estatal, quien no ha dado solución concreta a las peticiones y necesidades del pueblo organizado. “Hoy estamos aquí para exigir al Secretario de Gobierno atienda y resuelva las peticiones que se le han hecho, las cuales son racionales, no locuras, ni lujos, son problemas del pueblo y pedimos que se les atienda y si no está dispuesto a solucionarlas pediremos la intervención y sensibilidad del gobernador Alfredo del Mazo Maza, para que sean atendidos los problemas de pueblo”, señaló el dirigente estatal.

Por lo anterior, la comisión antorchista solicitó audiencia y fueron atendidos por funcionarios quienes dieron respuesta a algunas de las peticiones, además acordaron una nueva reunión, pero ahora con el Secretario de Gobierno, Alejandro Ozuna Rivero, con quien entablarán una mesa de diálogo que se llevará a cabo el día miércoles durante la tarde, en la que esperan lleguen a buenos acuerdos, pues de lo contrario su lucha social continuará, hasta que sean atendidas todas las demandas, así lo mencionó el alcalde de Chimalhuacán, Jesús Tolentino Román Bojórquez, quien señaló el día de la próxima manifestación multitudinaria: dijo que se realizará el próximo 6 de septiembre, día en que el gobernador rendirá su informe de Gobierno.

