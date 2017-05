10 de Mayo: hacen plantón en Fiscalía, madres de desaparecidas

**Con un plantón en la Fiscalía General del Estado con motivo del Día de las Madres, señalaron que el 10 de Mayo, ellas no tienen nada qué festejar.

La Crónica de Chihuahua

11 de mayo, 07:53 am

Ciudad Juárez, Chih.- Madres de mujeres desaparecidas e integrantes de organizaciones de la sociedad civil realizaron ayer por la tarde un plantón en la Fiscalía General del Estado con motivo del Día de las Madres, donde señalaron que el 10 de Mayo ellas no tienen nada qué festejar.

Los manifestantes demandaron justicia y además se pronunciaron en contra de la tortura y la desaparición de hombres.

Con una manta también recordaron a los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.

Participaron integrantes del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, presidido por el sacerdote Oscar Enríquez.

“Mi corazón está llorando”, “Siempre te buscaré; no aprendo a vivir sin ti” y “ Mi niña, otro 10 de Mayo sin tu presencia”, escribieron en cartulinas que colocaron en la entrada del edificio de la Fiscalía General del Estado, en el Eje Vial Juan Gabriel y calle Aserraderos.

Los manifestantes llevaron un cruz, una red y antorchas encendidas. Después formaron un círculo y con un altavoz los participantes enviaron un mensaje en el que expresaron su coraje y su lucha por la desapariciones.

“Por ser 10 de Mayo hay madres con un dolor y una angustia que no entendemos porque es muy profunda” expresó Enríquez.

Dijo que a las familias las mueve la búsqueda de verdad y justicia para sus hijas e hijos desaparecidos y torturados.

Señaló que esa necesidad y ese vacío lo expresan con la cruz, “símbolo de dolor y de sufrimiento”.

“Nos reunimos una vez más porque sabemos que no llegaremos al final con el alma seca, aunque nos hayan echado encima estas tinieblas atroces que no nos dejan respirar. Sabemos que por más que lo intenten no logran dejarnos con el corazón amurallado, sin luz”, expresó una de las manifestantes. (Salvador Castro)

