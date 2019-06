¡Y sigue la mata dando!

**Los hechos han demostrado que don Ciro Gómez Leyva forma en las filas del periodismo falto de rigor, falto de objetividad, falto del esfuerzo por buscar y escudriñar en los hechos noticiosos para informar con veracidad.

27 de junio, 16:06 pm

Por: Carlos Martinez Leal/

Dirigente del Movimiento

Antorchista de Tamaulipas

Él ya es viejo conocido en la tarea de denigrar, estigmatizar, desprestigiar, calumniar, linchar mediáticamente y mentir descaradamente sobre la actividad, los objetivos y el esfuerzo diario de los pobres de México, organizados en el Movimiento Antorchista Nacional. La organización Antorchista a través de varios de sus miembros ha desmentido las calumnias y mentiras de tan “renombrado periodista” destacando en ello nuestro líder nacional, el Ing. Aquiles Córdova Morán, y el vocero de nuestra querida organización, el Ing. Homero Aguirre Enríquez, Sin embargo, se ha hecho caso omiso de dichas aclaraciones e invitaciones para que dicho periodista visite algunos de los municipios donde viene realizando su trabajo organizativo Antorcha Campesina, hoy conocida como El Movimiento Antorchista Nacional, que agrupa en su seno a: Antorcha Campesina, Antorcha Popular, Antorcha Obrera, Antorcha Estudiantil y Antorcha Magisterial.

Si al “Sr. periodista Ciro Gómez Leyva le preocupara realmente informar con objetividad a sus televidentes y radioescuchas o lectores, hace tiempo que se debió tomar la molestia y aceptar el ofrecimiento de conocer directamente en las colonias marginadas, en los ejidos olvidados o incluso en los municipios transformados por el pueblo incansable una vez que esté organizado en el Movimiento Antorchista, ha logrado ganar el poder municipal, es decir, la Presidencia Municipal y a través de un gobierno del pueblo pobre, honrado, trabajador y visionario ha mostrado a propios y extraños lo que es el verdadero cambio, la verdadera transformación.

Esto, creemos nosotros, permitiría a don Ciro, tener un conocimiento de los hechos, que le ayudaría a externar juicios objetivos sobre el Movimiento Antorchista, sobre sus agremiados y sobre su actividad, juicios que reflejarán el porqué de su actuar, respondiendo al ABC del periodista para poder dar la noticia, para formular el boletín, es decir, ¿Por qué?, ¿Cuál es la causa?, ¿Que motivó el actuar?, ¿Qué explica el o los hechos?. Claro que esto lo pensamos así, pues partimos de que el actuar de don Ciro, se debe al desconocimiento que seguramente tiene de nuestra organización.

Pero los hechos han demostrado que esto no es así, que don Ciro forma en las filas del periodismo falto de rigor, falto de objetividad, falto del esfuerzo por buscar y escudriñar en los hechos noticiosos para informar con veracidad. Que esto es así, nos lo demuestra su información del pasado 21 de junio, sobre la visita del Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador a los municipios de San Martín Texmelucan y de Atlixco en el estado de Puebla.

En su noticiero Imagen Noticias, mientras se va presentando el video de la llegada y recepción del Presidente, don Ciro va escupiendo toda una verborrea distorsionante y manipuladora (como lo hace el Presidente) sobre la asistencia y actuación de los agremiados del Movimiento Antorchista que hicieron presencia en una gran cantidad, que pidieron y reclamaron, mejor dicho, exigieron al Presidente RESPETO, que paré los ataques y las mentiras que suele espetar en sus eventos al hacer uso de la palabra.

Veamos cómo lo informa Ciro Gómez Leyva:

“…El presidente López Obrador visitó Puebla en San Martín Texmelucan se topó con este grupo violento duro de Antorcha Campesina”

Como hemos dicho, escrito y publicado los compañeros de Texmelucan y Atlixco, Puebla estaban pidiendo al C. Presidente AMLO que deje de burlarse de Antorcha Campesina llamándola Antorcha Mundial, y que deje de mentir, acusándola de intermediaria de los Programas de Transferencia Monetaria Directa, para quedarnos con recursos de dichos programas a lo que él llama moche. Y lo hicieron con pancartas y coreando consignas.

Así que si nos vamos al lenguaje coloquial topó que usa (a propósito) Ciro Gómez, en ningún momento hubo, como lo insinúa, un choque (Topar: chocar una cosa con otra (Diccionario de la Lengua Española) o una riña (Topar: Mex. Reñir, darse trompadas dos personas) (Diccionario de Americanismos) entre los Antorchistas y el Presidente.

Usa el verbo topar (choque o riña) para apuntalar el adjetivo grupo violento duro, con el cual califica a Antorcha Campesina.

De esta manera desinforma y manipula al receptor del mensaje, sugiriéndole que siendo Antorcha Campesina un grupo violento duro, chocó o tuvo una riña con el Presidente.

Continúa don Ciro Gómez Leyva.

“…Una organización que ha tenido ese municipio como su bastión, y una organización con la que se ha peleado el Presidente por la canalización de apoyos directos…”

Continúa don Ciro, llevando agua a su molino. Bastión: Construcción o recinto fortificado para resistir ataques enemigos. ¿De dónde saca o con qué sustenta su dicho de que sea San Martín Texmelucan el bastión de Antorcha en el estado?

“…Una organización con la que se ha peleado el Presidente…” ¿Dónde?, ¿Cuándo?, ¿Cómo? Señor Ciro Gómez Leyva. ¿Dónde ha sido esa pelea?.

Dice que la pelea ha sido por “…la canalización de apoyos directos…” nuevamente esta es una afirmación sin sustento del afamado periodista.

Continúa:

“…Este grupo, como era obvio le sacó pancartas, le exigió al Presidente respeto y que pare los ataques en su contra…”

Creo Sr. Ciro Gómez Leyva, que lo obvio, lo que pudiéramos pedir ya no esperar, de un periodista como usted, debería ser la información de ¿Por qué este grupo de Antorcha Campesina, exigió a través de pancartas y consignas respeto al señor Presidente?, y ¿Por qué le pidieron que pare los ataques en su contra?, ¿Por qué le exigieron pruebas al Presidente de que Antorcha Campesina ha desviado recursos públicos? como a acusado el Presidente.

No sólo no lo informa, a Ud., no le interesa informarlo, lo que le interesa es sumarse a la campaña presidencial para estigmatizar al antorchismo –actividad en la que ya tiene práctica don Ciro– y aprovechar para agregar epítetos al monstruo de mil cabezas que se resiste a quedarse callado, inmovilizado ante el embate mediático que pretende exterminar al grupo violento de Antorcha Campesina. “Según don Ciro”

Por eso remata así su gran reportaje del año, “…Bueno en estos dos actos (Texmelucan y Atlixco, Puebla) Antorcha Campesina, hay que recordar mucho tiempo ligado al PRI, un grupo que nunca ha tenido problemas en recurrir a acciones de ese tipo, incluso acciones violentas hoy se le aparecieron al Presidente López Obrador en la zona donde históricamente son más fuertes que es Puebla…”

Remata a manera de conclusión, pero en realidad cerrando el “spot informativo” con lo que interesa que escuche el receptor para cumplir el cometido de la campaña mediática. “Antorcha Campesina mucho tiempo ligada al PRI…”, por eso hay que acabarla, como ya acabaron con el PRI.

“…Un grupo que nunca ha tenido problemas en recurrir a acciones de ese tipo…” El receptor se pregunta ¿Cuáles? y don Ciro remata “…incluso acciones violentas…”, para que el engaño, la mentira repetida N veces quede grabada en el público: “grupo violento de Antorcha Campesina” según Ciro Gómez y compañía.

Pero la realidad los desmiente en sus propias palabras.

“…Hoy se le aparecieron al Presidente López Obrador…” y ¿qué pasó don Ciro?, ¿Los violentos impidieron el evento?, ¿Golpearon a los asistentes?, ¿Impidieron al Presidente llegar al pódium?, ¿Cortaron la luz?, ¿Volaron sillas?, ¿Qué pasó don Ciro?, ¿Dónde está la violencia del Grupo violento?, ¿En qué violentaron al Presidente?.

Ninguna violencia don Ciro Gómez Leyva, me permito decirle lo que sucedió y que usted oculta y con su verborrea quiere encubrir y manipula a la audiencia.

Los Antorchistas hicieron uso de sus garantías constitucionales de libertad de asociación y de reunión, tipificadas en el Artículo Noveno Constitucional. Antorcha Campesina es una organización política amparada en el Artículo Noveno primer párrafo, y amparada en el segundo párrafo del mismo artículo, presentó públicamente a la autoridad presidencial una protesta, pidiéndole que pare los ataques que realiza en su contra al acusarla de intermediaria de los programas de gobierno y acusarle de quedarse con recursos de estos mismos programas. Y pidiéndole que si tiene prueba de su dicho entonces que presente las pruebas de la denuncia. Esto fue lo que sucedió don Ciro Gómez Leyva y además cumpliendo con lo que establece dicho artículo: No se profirieron injurias contra la autoridad, y no se intimidó mediante violencia o amenazas para obligar a la autoridad a actuar en determinado sentido.

Así que la verdadera noticia don Ciro Gómez Leyva, que merece ocho columnas y la información estelar en el noticiero que usted conduce es:

Haciendo uso de sus garantías constitucionales –de libre asociación y manifestación– lograron los antorchistas poblanos que el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, en sus mítines del 21 de junio en los municipios de San Martín Texmelucan y Atlixco, Puebla, dejara de burlarse de su organización llamándola “Antorcha Mundial” y dejara de mentir a los asistentes, acusándola de intermediaria de los programas gubernamentales, y de quedarse con recursos de los mismos, (moche como dice el Presidente).

Además de exigirle: que realmente se entreguen los apoyos que viene anunciando desde hace 7 meses y que no llegan a los beneficiarios, así como se autoricen las obras de agua potable, drenaje, aulas, clínicas, caminos que los Antorchistas solicitaron en tiempo y forma ante la Cámara de Diputados y de los cuales no hay respuesta.

¡Vaya nuestra felicitación a los aguerridos Antorchistas poblanos! que como siempre nos indican el camino a seguir y nos ponen la muestra exigiendo respeto para nuestra organización y su lucha a lo largo y ancho del país.

