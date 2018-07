¿Y qué más podemos esperar los pachuqueños del ineficiente gobierno de Yolanda Tellería?

2 de julio, 22:36 pm

Por Guadalupe Orona Urías/

Dirigente estatal antorchista en Hidalgo

Escribo el sábado 30 de junio, a menos de 24 horas de conocer los resultados electorales en el país, de conocer el rumbo político que tomará el país, y sin saber aún como estarán integradas tanto la Cámara de senadores como la de diputados y, obviamente, como quedaría compuesto el Congreso local en Hidalgo. Y como el compromiso es entregar la presente colaboración a los medios locales que me hacen favor de publicarla, los domingos antes de las 16:00 horas, así que, ni modo, me quedaré sin felicitar a algunos de los ganadores y quizás lamentarme de la victoria de otros que, como en el caso del triunfo del PAN en Pachuca, hace dos años, no vengan a ayudar, sino a empeorar la ya de por sí complicada situación de miles de mexicanos.

Asimismo deploro la actitud e ineficiencia de la actual presidenta municipal de Pachuca, Yolanda Tellería Beltrán, quien mantiene a la ciudad capital en situación de zona de desastre: sus calles parece que han sido impactadas por meteoritos, prácticamente no hay calle sin tremendos hoyancos, y la señora presidenta ni se inmuta; decenas de colonias inundadas, decenas de carros atrapados en los cráteres, más de 50 colonias sin alumbrado público o sin agua o sin drenaje o sin pavimento, donde sus habitantes tienen que vivir en lodazales en la ciudad capital del estado de Hidalgo. Más de dos meses ha tenido la señora a cientos de familias instaladas frente a las confortables oficinas municipales exigiendo atención y solución a su demanda de servicios básicos; miles de pachuqueños protestan por las principales calles de la ciudad ante la incapacidad para gobernar y atender a la ciudadanía; parece que nada de eso importa a nuestra alcaldesa (nada relacionado con sus gobernados), y lo único que oímos son sus lamentos, hipócritas jeremiadas, de que tanto el gobierno estatal como el federal la tienen “bloqueada”, y de ahí, según ella, proviene su incapacidad para atender satisfactoriamente los problemas de los pachuqueños.

¿Acaso nunca previó que tal situación podía presentarse? Pero, además, ¿por qué destina solamente un ridículo 3.4% del presupuesto municipal a obra pública? Y sus ingresos extraordinarios, como los parquímetros, su convenio con la empresa recolectora de basura, del predial, de las licencias de funcionamiento a los comerciantes, etc., ¿no podrá destinarlos a resolver los problemas de obra pública y para arreglar las calles? Y, por otro lado, ¿dónde queda su capacidad de gestión ante todas las instancias, tanto del orden federal como estatal? ¿Realmente gestiona? ¿Le ha interesado, en algún momento, ocuparse verdaderamente de los problemas de los pachuqueños? O bien, ¿para desde la presidencia municipal impulsar la candidatura de su marido a la diputación federal? Muchas interrogantes, ciertamente, pero la respuesta a todas ellas solamente la tiene Yolanda Tellería Beltrán.

Pero, además, algunas de las solicitudes presentadas a la presidencia municipal no requieren de casi ninguna erogación de recursos económicos, sino de disposición y voluntad política, como, por ejemplo, la entrega de todos los documentos (los requisitos ya están cubiertos) para que se lleve a cabo la escrituración de más de una decena de colonias por parte de CEVI (Comisión Estatal de Vivienda). La solicitud fue presentada desde el inicio de la actual administración, pero esta, en total connivencia con la Comisión Estatal de Vivienda, se ha negado en los hechos a llevar a cabo la escrituración de la colonias. Pero la razón de tal negativa salió a relucir el pasado lunes 25 de junio, y prácticamente reconocida al día siguiente por los candidatos panistas a la diputación local y federal en conferencia de prensa: el lunes, en un acto de provocación, se presentaron los candidatos panistas a la colonia antorchista Mártires 18 de agosto, invitados, según dijeron, por una vecina de la colonia (de esos traidores que nunca faltan), para hacer “su cierre de campaña”, y cuando la mayoría de los vecinos les espetó en su cara de qué hacían en su colonia, cuando no resolvían sus demandas del plantón; cuando les gritaron que eran unos sinvergüenzas y cínicos y que sólo se iban a burlar de sus necesidades y demandas, los señores candidatos, gritaron a los cuatro vientos que si votaban por ellos, obtendrían fácil y rápidamente sus escrituras, hecho confirmado en la propia declaración de Daniel Ludlow (candidato a diputado federal y esposo de Yolanda Tellería) al siguiente día en su conferencia de prensa. Es decir, la alcaldesa panista se esperó casi dos años dando largas a la solución de la demanda de escrituración para usarla como rehén y luego bandera a favor de la candidatura de su marido, o sea, de una manera flagrante se prostituye la ley y la función pública en aras de los intereses personales, familiares y de partido. Tomen nota, señores del CEVI, y recuerden aquello de que “nadie sabe para quién trabaja”.

En fin, a sabiendas de que ni a Yolanda Tellería ni a funcionario alguno les interesan los problemas de sus gobernados, ni el hecho de que cientos de familias pachuqueñas estén sufriendo las inclemencias del tiempo en el plantón permanente instalado frente a la Casa Rule, esperando ser atendidos; a pesar de todo, la exigencia continuará, y los antorchistas pachuqueños, con el apoyo de sus compañeros del estado y de todo el país, si es necesario, se encuentran dispuestos a dar a conocer su problemática a nivel nacional y a perseverar en su lucha por mejores condiciones de vida y por el respeto a sus derechos humanos y constitucionales.

