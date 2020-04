¿Y los obreros de Ciudad Juárez?

**De los más de 300 mil obreros de Ciudad Juárez, sólo unos 100 mil han hecho convenio con las maquilas; la mayoría a través del regateo (desde el 40 al 100% de sus sueldos) y muchos más sin sueldo, amenazados o despedidos sin liquidación.

La Crónica de Chihuahua

12 de abril, 11:27 am

Por: José Emilio Triana Ceballos

El capitalismo tiende a destruir sus dos fuentes de riqueza: la naturaleza y el ser humano. Marx.

Actualmente el mundo pasa por una situación más que crítica; el Covid-19 afecta al ser humano de manera catastrófica y para ello basta con encender el televisor o entrar en las redes sociales para ser testigos.

Ante esta contingencia, se hace necesario que los gobiernos actúen a tiempo para prevenir el contagio en la mayoría de sus gobernados; en México y específicamente en Ciudad Juárez Chihuahua (ciudad importantísima histórica y económicamente hablando), no se hace lo correspondiente por parte de los señores del dinero, dueños de las 367 empresas maquiladoras asentadas aquí y tampoco se ve acción por parte del gobierno federal, pues a pesar de que Juárez es el municipio con mayor número de contagiados (39) y muertos (11) en Chihuahua (cifras oficiales, con muy probables alteraciones, pues los datos no coinciden con lo que los obreros están viviendo), los magnates se empeñan en mantener a los obreros trabajando y con ello exponiendo sus vidas y las de sus familiares. Por tal acción totalmente reprobable es que inicié mi escrito con esa frase de Carlos Marx.

La lucha de clases a plena luz: el obrero peleando por su vida y el capitalista por sus ganancias.

De los más de 300 mil obreros de Ciudad Juárez, sólo alrededor de 100 mil han podido obtener convenio con las maquilas en que laboran, y la mayoría de ellos a través del regateo (desde el 40 al 100% de sus sueldos) y muchos más sin goce de sueldo, amenazados o despedidos sin liquidación, y si bien les va, con liquidaciones que rondan los $3,000.00. Entre los obreros de Ciudad Juárez y muy seguramente de todo el país existe incertidumbre, miedo a perder sus empleos o ser despedidos, existe pues, un tronadero de dedos.

El gobierno federal, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, tiene la obligación legal de hacer algo en beneficio de los obreros, pues es el único que cuenta con los mecanismos necesarios para lograrlo, y sin embargo no está haciendo nada. Urge, y pienso que aún está a tiempo de realizarlo, de lo contrario la vida y el hambre harán que el gigante dormido, el pueblo, despierte y lo exija, como comienza a suceder con paros laborales en las maquilas Lear Corporation planta Rio Bravo, Eaton Busch o Foxconn, entre otros centros fabriles donde los obreros han exigido respeto y que no se les exponga al virus, así como que no se les “descanse” sin salario íntegro.

Ante lo alarmante del asunto para nuestro país en general y Juárez en particular, el Movimiento Antorchista Nacional lanzó una serie de propuestas al gobierno para que las implemente de inmediato en apoyo a la población, las cuales me permito enumerar en seguida:

1.- Crédito a pequeñas y medianas empresas para ayudarles a pagar salarios y prestaciones a sus empleados.

2.- Condonación del pago por los servicios de agua potable y electricidad en colonias y comunidades hasta el final de la contingencia.

3.- Moratoria de 6 meses en el pago de impuestos.

Suspender el pago de deudas con instituciones gubernamentales y bancarias, y reestructurarlas luego.

4.- Suspender el pago de mensualidades de quienes adeudan bienes adquiridos a crédito.

5.- Acceso gratuito a Internet para que los estudiantes estudien en línea.

6.- Entrega urgente de despensas a la población pobre rural y urbana.

7.- Frenar la especulación y acaparamiento de maíz para evitar aumento en el precio de la tortilla.

8.- Que las empresas paguen al menos un mes de salario a todo trabajador despedido por la contingencia.

9.- Y aplicar un seguro de desempleo de prolongarse la cuarentena. Todo realizable para un país de leyes.

Queda evidentemente claro que quienes nos gobiernan actualmente no están cumpliendo su lema de campaña (“primero los pobres”), pues la realidad nos muestra otra cosa. A nosotros los obreros de Ciudad Juárez y de todo el país, no nos queda otra alternativa más que la educación y lucha por mejoras laborales, solamente así vamos a poder obligar a los explotadores de la mano de obra barata a que respeten por lo menos nuestras vidas; cuidémonos, cuidémonos del hambre y el Covid-19.

