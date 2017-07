Vicrtoria Ruiz, niña con aptitudes musicales sobresalientes

** “Es mi pasión, estoy enamorada del oboe, no puedo describir con palabras lo que me hace sentir la música, es parte de mi vida (...) no me veo haciendo otra cosa, es lo mejor que me ha pasado”.

La Crónica de Chihuahua

30 de julio, 09:31 am

Chihuahua, Chih.- Con tan sólo 12 años de edad y la ilusión de conformar su propia orquesta sinfónica así como una banda de jazz, Victoria Ruiz Peña, estudiante de sexto año de la Primaria Estatal “Doctor Porfirio Parra”, es una niña con aptitudes musicales sobresalientes, una situación que fue corroborada por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), a través de una evaluación pertinente.

Virtuosa para tocar “mágistralmente” la flauta transversal y el oboe, la menor tiene trazado en su mente llegar a ser un máster en el aspecto musical y dedica prácticamente todo el día para prepararse arduamente tanto en su plantel educativo, a través del programa USAER, como en una escuela particular a la que acude después de sus clases regulares.

“Es mi pasión, estoy enamorada del oboe, no puedo describir con palabras lo que me hace sentir la música, la música es parte de mi vida, es un medio para desahogarme, no me veo haciendo otra cosa, es lo mejor que me ha pasado”, explicó Victoria.

Comentó que desde que tenía 6 años comenzó con un apego a la música, pero fue hasta segundo año de primaria cuando con el apoyo de su familia y maestros decidió entrar al Centro de Estudios Musicales, en donde inició con un año de teoría y posteriormente decidió tocar la flauta transversal, con el paso de los tiempos y con la intención de continuar con su desarrollo, optó por aprender el oboe, instrumento del que dice estar enamorada.

Con el compromiso de cumplir y sacar las mejores calificaciones dentro de su escuela, pues cuenta con un promedio de 9.3 general, Victoria, pese a su corta edad, tiene su meta fija y sabe que el compromiso para lograrlo es la tenacidad y trabajo constante.

“Lo que me propongo lo logro, pero para ello tengo que estar consciente de que tengo que dar mi esfuerzo en todo lo que hago, no solamente en la música, sino también con mi familia y todas las actividades que voy realizando en mi día a día”, comentó la menor.

Victoria Ruiz Peña, además de destacar en el aspecto música al tocar la flauta transversal y el oboe, forma parte de tres orquestas a nivel estatal, además de que en su escuela primaria forma parte del grupo de danza, ajedrez, coro, así como de la escolta y es un ejemplo para sus propios maestros.

Con 12 años y con un carisma notable, agilidad mental y facilidad de palabra, reconoció que todo lo que ha podido lograr es gracias al apoyo total que le han brindado sus padres y su familia en general, pues aseguró que sin ello, nada de lo que está viviendo sería posible.

