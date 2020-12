Vence Juan Carlos Loera en interna de Morena; es candidato a gobernador

La Crónica de Chihuahua

20 de diciembre, 12:30 pm

Chihuahua, Chih.- Juan Carlos Loera de la Rosa resultó vencedor en las encuestas de Morena para la elección a candidato a gobernador para el 2021, según información que brindó el diputado federal Ulises García Soto este domingo.

Loera de la Rosa: ¿cuál ha sido su trayectoria y sus servicios para los chihuahuenses? Fiel seguidor y hacedor de la voluntad del presidente Andrés López Obrador, Juan Carlos Loera perpetró (junto con los otros 5 diputados de Morena por Chihuahua) el peor atentado presupuestal no sólo en contra de los chihuahuenses. La entidad sufrirá a partir del mes de enero ya muy próximo, una disminución de 3 mil 144.4 millones de pesos provenientes de las participaciones federales, una de las mayores afectaciones económicas de toda la historia en la entidad. En su período (interrumpido para ir a la contienda interna morenista), Loera se distinguió por su papel de intérprete de las políticas de López Obrador en Chihuahua. Cero aportaciones a obras públicas, cero apoyos a quienes no hayan sido censados por la cohorte morenista de los "servidores de la nación", quienes no anotan, ni por error a familias que no demuestren ser partidarias de la "cuarta transformación". Nada de nada a lo que se encuentra fuera del guión obradorista. ¿Cuál fue su respuesta a los antorchistas que denunciaron discriminación en su contra a la hora de aplicar las becas dizque universales a estudiantes de nivel medio superior? La pura negación. ¿Cómo respondió a la petición de un apoyo alimentario de emergencia para no permitir que tuvieran hambre todas las miles de familias que en la pandemia estás excluidas de los programas compra-votos del sistema de López Obrador? ¡Nada para ellos! Y nada también para los indígenas de la Sierra Tarahumara que han realizado tres caminatas desde Bocoyna para pedir ayuda y la aplicación de los programas sociales? Nada de nada, salvo las vueltas, las reuniones inútiles y las palabras evasivas y mareadoras con las que Juan Carlos Loera de la Rosa y sus empleados en la delegación estatal de la Secretaría del Bienestar, se permitieron insultar y burlarse de las auténticas necesidades de este sector de la sociedad que es el más marginado y oprimido.

Bajo la carcajada y la burla de los diputados federales de mayoría morenista, se ejecutó el recorte mayor al gasto pública ¡en plena crisis social y económica por la pandemia! Recortes a educación, desaparición de 109 fideicomisos, entre ellos el Fonden, que dejó sin indemnizaciones a todos los agricultores de Chihuahua que fueron víctimas de la peor sequía en 50 años sufrida aquí; desaparición también de casi todos los programas de apoyo a los agricultores; corte mortal al Ramo 23, con el que los municipios podían destinar fondos, ahora inexistentes, para realizar obras públicas y servicios públicos indispensables para las colonias y comunidades más pobres.

¿Algo más? ¿Así o más perjudicial para los chihuahuenses? ¿Así o más nefasto? Hay más, como por ejemplo las denuncias que el propio dirigente estatal de su partido, y rival suyo en la precandidatura, Martín Chaparro y otros personajes del morenismo de Chihuahua interpusieron en las instancias del partido y en el sistema estatal de procuración de justicia, por haber incurrido en nepotismo y en corrupción al favorecer a personas de su familia en puestos derivados de su encargo en la delegación del Bienestar. Todo está documentado ampliamente en los documentos de cada caso y enunciado en la prensa local. Hay más, pero lo dicho nos basta para saber qué tipo de alacrán se están echando los chihuahuenses encima.

Loera de la Rosa triunfó (no se han dado a conocer detalles todavía ni números de la elección) sobre los otros siete aspirantes a ser candidatos a gobernador por esta fuerza política, a saber, sobre Cruz Pérez Cuellar, Rafael Espino, Martín Chaparro, Juan Carlos Loera, Víctor Quintana, Armando Cabada y Carmen Almeida.

